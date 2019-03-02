Reşadiye'de Deprem
31 dakika önce
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tokat
'ın Reşadiye
ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde saat 19.45'te 3.3 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem sonrasında kısa süreli paniğe kapılan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Depremin ilksel olduğunun öğrenilmesi ve artçı depremlerin de gelmemesi sonrasında vatandaşlar evlerine geri döndü. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:27 Kaynak: İHA
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