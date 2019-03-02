Son Dakika Haberleri: Reşadiye'de Deprem

Reşadiye'de Deprem

31 dakika önce

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde saat 19.45'te 3.3 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem sonrasında kısa süreli paniğe kapılan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Depremin ilksel olduğunun öğrenilmesi ve artçı depremlerin de gelmemesi sonrasında vatandaşlar evlerine geri döndü. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:27 Kaynak: İHA

Tokat, Reşadiye, 3. Sayfa
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