Reşadiye'de doğalgaz heyecanı - Son Dakika

Reşadiye'de doğalgaz heyecanı

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesine döşenen 67 kilometrelik hatta doğalgaz veridi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesi Güvenlik Köyü doğalgaz istasyonunda düzenlenen programa Reşadiye Kaymakamı Fidan Bozkır, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz ile birlikte meclis üyeleri katıldı. Reşadiye ilçesinde bulunan istasyona gelen gazın tahliye borusundan çıkarak havaya püskürmesiyle çıkan ses duyuldu. Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, ilçe için önemli bir tarihe tanıklık ettiklerini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015 yılındaki Tokat mitinginde Reşadiyeli gençlerin 'doğalgaz istiyoruz' şeklinde açtıkları pankarta sessiz kalmayarak doğalgaz sözü vermişti. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla doğal gaz boru hattı Niksar, Başçiftlik, Hatipli, Bozcalı, Bereketli kasabalarından geçirilerek Reşadiye Güvenlik Köyü doğalgaz istasyonuna getirildi" dedi.

Başkan Yılmaz, 67 kilometre uzunluğundaki hatta tüm testler ve kurutma işlemleri tamamlandığını belirterek, "Niksar'daki istasyondan doğalgaz vanası açılarak ilçemize gelen hattın beslenmesi sağlandı. Güvendik köyü doğalgaz istasyonunda tahliye vanasının açılarak gazin borulardan çıkan sesini 6 yıl sonra duyarak o ona o ana şahit olduk. Reşadiye için bir yatırımın gelmesi sonuçlanması ilçe bir kazanım oldu" diye konuştu. Doğalgazın şehir içindeki hatlara kısa süre içinde verilmesi bekleniyor.