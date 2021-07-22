Reşadiye'de doğalgaz sevinci - Son Dakika

Reşadiye'de doğalgaz sevinci

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde doğalgaz meşalesi yakılarak ev ve iş yerlerine doğalgaz verilmeye başladı.

Reşadiye ilçesinde milletvekillileri, belediye başkanları, partililer ve vatandaşların katılımı ile tören yapıldı. Konuşmaların ardından doğalgaz meşalesi yakılarak Kurban Bayramında ilçeye doğalgaz verildi. Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, 7 yıldan beri hasretle beklenilen doğalgaz serüvenin sona erdiğini belirterek, "İlk abonemizin açılışını sayın vekillerimiz, il başkanımıza birlikte yaptık. Bu süreç içerisinde emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Şu anda 400'e yakın abonelik yapıldı. Evlerine bağlantılar yapılacak. Akabinde diğer vatandaşlarımızın da bir an evvel serüvenini tamamlayarak abonelerini kışa gelmeden olmalarını tavsiye ediyoruz. Reşadiye'mizde kömürden, odundan kurtularak doğalgaz gibi bir nimete kavuşmuş oldular. Milletimize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

Başkan Yılmaz, doğalgazın ilçeye kazandırılması sürecini dile getirerek, "Reşadiye'mizin doğalgaz serüveni, Sayın Cumhurbaşkanımız 9 Temmuz 2014 yılında Tokat Cumhuriyet Meydanındaki miting konuşmasında, Reşadiye AK Parti Gençlik Kollarındaki gençlerimizin kule yaparak açtıkları pankartta " Reşadiye'ye Doğalgaz İstiyoruz" yazısına kayıtsız kalmamış ve doğalgaz sözü vermişti. Bundan sonra ki başlayan süreçte ilçemizde 4 bin 300 elektrik abonesinin yüzde 60'ı olan 2 bin 600 kişi adına katılım payı yatırıldı. İhaleyi alan firma 72 km'lik hattı tamamladı" diye konuştu.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da Reşadiye'nin tarihi günlerinden birini yaşadığını belirterek, "Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Hem Kurban Bayramı'nı yaşıyor, hem de çifte bayram yaşıyor. Zira biraz önce yıllardan beri Reşadiye'nin bir hayali olan doğal gaza kavuşuldu. Doğal gazın ilk yakma törenini hep birlikte gerçekleştirdik" diye konuştu.