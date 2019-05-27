Son Dakika Haberleri: Reşadiye'de trafik kazası: 5 yaralı

Reşadiye'de trafik kazası: 5 yaralı

4 saat önce

Reşadiye ilçesinde takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Reşadiye'de trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Reşadiye ilçesinde takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Reşadiye Sanayi Sitesi yakınlarında 59 UM 182 plakalı araç karşı şeride geçerek takla attı.
Kazada, Kasım Umut, Selahattin, Mustafa, Hülya ve Neriman Şahin yaralandı.
Yaralılar, Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:47 Kaynak: AA
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