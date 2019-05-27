Reşadiye'de trafik kazası: 5 yaralı
4 saat önce
Reşadiye ilçesinde takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Reşadiye ilçesinde takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:47 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Reşadiye Sanayi Sitesi yakınlarında 59 UM 182 plakalı araç karşı şeride geçerek takla attı.
Kazada, Kasım Umut, Selahattin, Mustafa, Hülya ve Neriman Şahin yaralandı.
Yaralılar, Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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