Reşadiye sis örtüsü ile kaplandı - Son Dakika

Reşadiye sis örtüsü ile kaplandı

04.11.2020 11:14

Reşadiye sis örtüsü ile kaplandı Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yağmurun ardından sabahın ilk ışıkları ile birlikte oluşan sis şehrin üzerini kapladı.

Reşadiye sis örtüsü ile kaplandı

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yağmurun ardından sabahın ilk ışıkları ile birlikte oluşan sis şehrin üzerini kapladı.

Reşadiye ilçesinde gece aralıklarla devam eden hafif yağmur yerini günün ağrıması ile birlikte sise bıraktı. Reşadiye semalarını kaplayan manzara eşsiz görüntüler oluşturdu. Sabah sporu yapanlarda manzaranın keyfini çıkardı. Yöre sakinlerinden İhsan Yiğit, Emirşeyh Yakup Türbesi yakınlarında yürüyüş yaparken manzarayı fark ettiğini söyledi. Şehrin üzerini beyaz örtü gibi kaplayan sisin oluşturduğu görüntülere hayran kaldığını belirten Yiğit, bu tür manzaralarla nadir karşılaştığını kaydetti.

Reşadiye sis örtüsü ile kaplandı
Reşadiye sis örtüsü ile kaplandı
Reşadiye sis örtüsü ile kaplandı
Reşadiye sis örtüsü ile kaplandı

Reşadiye, Tokat, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Reşadiye sis örtüsü ile kaplandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor, Abdullah Avcı'yla bugün görüşerek anlaşmayı resmileştirecek Güne yükselişle başlayan dolar 8,49'dan işlem görüyor Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir bölge riskli alan ilan edildi VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Birçok ilde etkili olacak Gözü yaşlı anne, evden kaçan 15 yaşındaki kızına seslendi: Ne olursun geri dön Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 516 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 516 liradan işlem görüyor         
11:13
Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş         
11:00
Bayer 10 milyar dolar değer kaybetti Bayer 10 milyar dolar değer kaybetti         
10:52
Son Dakika! Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen Trump: Büyük ihtimalle başkanınız ben olacağım Son Dakika! Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen Trump: Büyük ihtimalle başkanınız ben olacağım         
10:23
Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
10:11
Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti         
09:42
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı         
08:20
Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti         
08:08
Demet Akalın, İzmir'deki depremzedelere yardım eli uzattı Demet Akalın, İzmir'deki depremzedelere yardım eli uzattı         
03:05
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı         
23:34
Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor         
21:24
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var         
17:01
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 11:25:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Reşadiye sis örtüsü ile kaplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei