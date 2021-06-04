Son dakika haber... Reşadiye Ülkü Ocakları binasında yangın - Son Dakika

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Reşadiye Ülkü Ocakları binasında yangın

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Ülkü Ocakları binasında çıkan yangın maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi belediye iş hanın üçüncü katında bulunan ülkü ocaklarında akşam saatlerinde yangın çıktı. Binadan siyah dumanları yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Yardım için toplanan kitap ve giysilerim olduğu odada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında maddi hasar oluştu. Yangının kesin nedenin tespit edilmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, yangının binada kimsenin olmadığı sırada çıktığını, yangının çıkış nedenin tespiti için ekiplerin incelemelerini sürdürdüğünü söyledi.