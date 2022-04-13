SPOR Reşat Gökhan Basan, TBHF başkanlığına adaylığını açıkladı - Son Dakika
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SPOR Reşat Gökhan Basan, TBHF başkanlığına adaylığını açıkladı

13.04.2022 13:25

SPOR Reşat Gökhan Basan, TBHF başkanlığına adaylığını açıkladıŞifanur SANSAR-Burak TEKİN/ANKARA,(DHA)- Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanlığına adaylığını açıklayan Reşat Gökhan Basan, "Bugün karşınızda, formasını gururla taşıdığım Türk Buz Hokeyi Milli Takımı'nın eski bir sporcusu...

SPOR Reşat Gökhan Basan, TBHF başkanlığına adaylığını açıkladı

Şifanur SANSAR-Burak TEKİN/ANKARA,(DHA)- Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanlığına adaylığını açıklayan Reşat Gökhan Basan, "Bugün karşınızda, formasını gururla taşıdığım Türk Buz Hokeyi Milli Takımı'nın eski bir sporcusu olmanın yanında Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu başkan adayı olarak bulunmaktayım" dedi.

Türkiye Buz Hokeyi Başkan Adayı Reşat Gökhan Basan, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basan, bu hokeyindeki aktif sporculuk kariyeri sonrasında da Türk Buz Hokeyinin yakın takipçisi olduğunu söyleyerek, "Kulüplerimizin, ailelerimizin ve sporcularımızın tüm özverili çalışmalarına rağmen sporcu sayılarının, alt yapının ve milli takımların gelişiminin ne yazık ki, yeterli seviyede olmadığını, kaynak ve spor yönetimi konusunda zafiyet olduğunu gözlemliyoruz. Var olan kaynaklarımızı ve yetişmiş insan gücümüzü akıllı ve sürdürülebilir uygulamalar ile yerinde kullanmamız gerekiyor. Bu noktada devletimizin sunmuş olduğu imkanlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sağlamış olduğu desteklerin, sporumuzun gelişimine adanması ve tüm yatırımların karşılığının alınabilmesi için; hep beraber oluşturacağımız yeni bir yönetim anlayışı ile Türk Buz Hokeyini layık olduğu seviyeye getirmeyi kendim için en önemli görev biliyor, çok değerli ekibim ve yönetim kurulu üyelerimiz ile Türk Buz Hokeyine hizmet etmek için harekete geçiyoruz" diye konuştu.

SPOR Reşat Gökhan Basan, TBHF başkanlığına adaylığını açıkladı
SPOR Reşat Gökhan Basan, TBHF başkanlığına adaylığını açıkladı
SPOR Reşat Gökhan Basan, TBHF başkanlığına adaylığını açıkladı
SPOR Reşat Gökhan Basan, TBHF başkanlığına adaylığını açıkladı
SPOR Reşat Gökhan Basan, TBHF başkanlığına adaylığını açıkladı
SPOR Reşat Gökhan Basan, TBHF başkanlığına adaylığını açıkladı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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