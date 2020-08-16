Reşat Yazıcıoğulları: Karşıyaka'da olmak ayrıcalık

KADINLAR Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka'nın yeni sezon öncesi takımın başına getirdiği A Milli Takım'ın eski çalıştırıcılarından Reşat Yazıcıoğulları, yeşil-kırmızılılarda görev yapmanın ayrıcalık olduğunu söyledi. A Milli Takım'a 2003 yılında antrenör olarak tarihindeki ilk Avrupa finalini oynatan 61 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, "Karşıyaka'da olmak her zaman ayrıcalıktır. Sonuçta asırlık bir kulüpten bahsediyoruz. Burada çalışmak hem kolay hem de zordur" mesajı verdi. Karşıyaka'nın voleyboldan kazanan değil, voleybola kazandıran bir kulüp olduğunu vurgulayan Yazıcıoğulları, "Elimizde birkaç sezondur Play-Off'a kalamamış bir kadro var. Genç bir ekibiz, ileride çok iyi yerlere gelecek oyuncularımız var ama mutlaka 1-2 tecrübeli takviye yapmamız gerekiyor. Bazen sırf gençlerle veya sırf tecrübelilerle olmuyor. Bir harman lazım. Birinci hedefimiz Play-Off'a kalmak" dedi.

Ligde her iki grupta da değerli takımların olduğunu ve maçların zorlu geçeceğini ifade eden Reşat Yazıcıoğulları, "Hiç ara vermeden her gün çift antrenman yapıyoruz. Oyuncularımız zorlanıyorlar ama ter akıtmadan zafer kazanılmıyor. Çünkü rakipler de aynı şekilde çalışıyor. Onlardan bir adım önde olmak için çok çalışmalıyız. Her şeyin bir bedeli var. Biz sahada terleyeceğiz. Yönetim masa başında imkan yaratmaya çalışacak. Burada uyumlu bir birliktelik ve samimi bir şube yönetimi var. Rakiplere saygımız sonsuz. Önemsenmek istiyorsak önemli işler yapmak zorundayız. Üç yıllık bir plan yaptık. En zoru bu sene. İçimizde istek, enerji ve yapma hırsı var. Takımı üst lige taşırsak plan kendiliğinden yürüyecek. Oyuncu üretimi devam ederken, bunu bir üst lige çıkarak taçlandırmaya çalışacağız" diye konuştu.