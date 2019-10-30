Resepsiyonun özel davetlisi Bursa oldu

Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu'na Bursa damgasını vurdu. Resepsiyonun özel davetlisi olan Bursa için salonda ayrı bir köşe oluşturulurken, İznik Çinisi Güney Korelilere tanıtıldı, kılıç kalkan gösterisi ilgiyle izlendi.