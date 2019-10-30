Son Dakika Haberleri: Resepsiyonun özel davetlisi Bursa oldu
Son Dakika Ekonomi Resepsiyonun özel davetlisi Bursa oldu

Resepsiyonun özel davetlisi Bursa oldu

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu'na Bursa damgasını vurdu.

Resepsiyonun özel davetlisi Bursa oldu, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu'na Bursa damgasını vurdu. Resepsiyonun özel davetlisi olan Bursa için salonda ayrı bir köşe oluşturulurken, İznik Çinisi Güney Korelilere tanıtıldı, kılıç kalkan gösterisi ilgiyle izlendi.

Türkiye, Bursa, Seul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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