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Reseptör Nedir, Ne İşe Yarar? Reseptör Nerede Bulunur? - Son Dakika

Reseptör Nedir, Ne İşe Yarar? Reseptör Nerede Bulunur?

04.07.2021 21:22
Reseptör Nedir, Ne İşe Yarar? Reseptör Nerede Bulunur?, System.String[]

Reseptörler genelde bağımlılıklarla ilgilidir.

Reseptörler genelde bağımlılıklarla ilgilidir. Bir kişi zamanla ilaç almaya devam ederse, beyni kendi nörotransmiterlerinden daha azını üreterek veya bunları alabilen reseptörlerin sayısını azaltarak uyum sağlar.

Reseptör Nedir, Ne İşe Yarar?

Reseptörler, ligandlara bağlanan ve sitokin reseptörleri, büyüme faktörü reseptörleri ve Fc reseptörü dahil olmak üzere bağışıklık sisteminde yanıtlara neden olan proteinler, genellikle hücre yüzeyi reseptörleridir.

Reseptörler, B hücreleri, T hücreleri, NK hücreleri, monositler ve kök hücreler gibi çeşitli bağışıklık hücrelerinde bulunabilir. Bir reseptöre bağlanan bir moleküle ligand denir ve bir peptit (kısa protein) veya bir nörotransmiter, hormon, farmasötik ilaç, toksin veya bir virüs veya mikropun dış kısımları gibi başka bir küçük molekül olabilir. Bir ligand, karşılık gelen reseptörüne bağlandığında, reseptörün ilişkili biyokimyasal yolunu aktive eder veya inhibe eder.

Reseptörler hücre büyümesine, bölünmesine ve ölümüne neden olabilir; membran kanallarını kontrol eder veya hücre bağlanmasını düzenler. Reseptörler sinyal iletimi, immünoterapi ve immün yanıtlarda önemli bir rol oynar. Büyüme faktörleri ve reseptörleri, hücre bölünmesinin, gelişiminin ve farklılaşmasının düzenlenmesine yardımcı olur. Büyüme faktörü reseptörleri arasında;

WNT reseptörü,

Bağ,

Nörotrofin reseptörü,

Efrin reseptörü,

İnsülin benzeri büyüme faktörü reseptörü (IGF reseptörü),

Epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGF reseptörü),

Fibroblast büyüme faktörü reseptörü (FGF reseptörü),

Trombositten türetilmiş büyüme faktörü reseptörü (PDGF reseptörü),

Vasküler endotelyal büyüme faktörü reseptörü (VEGF reseptörü) bulunur.

Reseptör Türleri ve Nerede Bulundukları;

Sitokin Reseptörleri

Sitokin reseptörlerinin ifade modelleri, farklılaşmanın bir ürünüdür ve fizyolojik düzenlemede değişiklikler sağlar. Bu sitokin reseptörleri, hücrelerin, organizmanın çevresinde veya diğer kısımlarında üretilen sinyallere yanıt vererek hücre dışı ortam ile iletişim kurmasını sağlar. Bu nedenle, sitokinlerin reseptörlerine ilk bağlanması, çok düşük sitokin konsantrasyonlarında hızla meydana gelen, genellikle hemen hemen geri döndürülemez olan ve biyolojik bir yanıtla sonuçlanan hücre içi değişikliklere yol açan önemli bir olaydır. Biyolojik yanıt, sitokin reseptörleri arasında ve hücreden hücreye değişebilir, ancak genel olarak gen ekspresyonunu, hücre döngüsündeki değişiklikleri ve sitokinlerin kendileri gibi aracıların salınmasını içerir.

B Hücre Reseptörü

Çoğu memelinin kemik iliğinde geliştirilen ve kanda ve lenfte dolaşan B lenfosit olarak da adlandırılan B hücresidir. Bir B hücresinin ana işlevlerinden biri, adaptif bağışıklığa, tamamlayıcı aktivasyona ve alerjik yanıtların indüksiyonuna yardımcı olan antikor üretimidir.

T Hücre Reseptörü

T hücresi antijen reseptörü (TCR), tüm T hücrelerinin temel tanımlayıcı belirtecidir. TCR ile aynı zamanda, aynı kökenli MHC/ antijen kompleksine TCR bağlanmasının ardından bir hücre içi sinyalin transdüksiyonuna katılan, CD3 olarak bilinen bir protein kompleksidir. Kemokin reseptörü yardımıyla CCR5 ya da CXCR4, HIV bağlanan CD4 konak hücre içine ve içeri bunun nükleik asittir. Bu, CD4 T hücresi yıkımına ve bağışıklık sisteminin çökmesine neden olur.

Granülosit Reseptörü

Granülosit, enfeksiyonlar, alerjik reaksiyonlar ve astım sırasında salınan enzimlerle granüllere sahip bir bağışıklık hücresi türüdür. Bir granülosit, bir tür beyaz kan hücresidir. Nötrofiller, eozinofiller ve bazofiller, üç farklı granülosit formudur. Granülositler, patojen istilasının ve enflamatuar ortamın tanınması için çok sayıda hücre yüzeyi reseptörünü eksprese eden doğuştan ve adaptif bağışıklıkta çok önemli oyunculardır. Bunlara G-protein-bağlı kemokin reseptörleri, Fc-reseptörleri, çeşitli sitokin reseptörleri ve ayrıca toll-benzeri reseptörler ve C-tipi lektinler gibi doğuştan gelen bağışıklık reseptörleri dahildir.

Reseptör Nedir, Ne İşe Yarar? Reseptör Nerede Bulunur?

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Reseptör Nedir, Ne İşe Yarar? Reseptör Nerede Bulunur? - Son Dakika Magazin


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