Resesyon kokusu alan yatırımcı satışa geçti!
38 dakika önce
ABD'de 10 yıllık tahvilin faizi kısa vadeli tahvil getirisinin altına inerek ekonominin sağlığıyla ilgili endişelerin büyüdüğünü gösterdi.
ABD
'de 10 yıllık tahvilin faizi kısa vadeli tahvil getirisinin altına inerek ekonominin sağlığıyla ilgili endişelerin büyüdüğünü gösterdi. Dünya borsaları son 12 günün en düşük seviyesine indi. (Evrim Küçük)
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:07
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