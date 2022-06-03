Resident Evil 4 Remake duyuruldu: İşte fragmanı! - Son Dakika
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Resident Evil 4 Remake duyuruldu: İşte fragmanı!

03.06.2022 18:38
Resident Evil 4 Remake duyuruldu: İşte fragmanı!

Capcom, Sony State of Play etkinliğinde Resident Evil 4 Remake oyununu duyurdu. Yapımın çıkış tarihi ve fragmanı paylaşıldı.

Sony, dün gerçekleşen State of Play etkinliğinde bombaları patlattı. Özellikle PC oyuncularını ilgilendiren önemli gelişmelerin yer aldığı lansmanda Resident Evil hayranları da unutulmadı. Resident Evil 4 Remake duyuruldu. İşte oyunun çıkış tarihi ve ilk fragmanı…

Resident Evil 4 Remake ne zaman çıkacak?

Resident Evil serisinin dördüncü oyunu, ilerleyen dönemlerde oyunseverlerin karşısına çıkacak. Capcom tarafından geliştirilen ve dağıtılan oyun, 2005 yılında çıkış yaptı. Dönemine göre üst düzey grafiklerle ve oynanış mekanikleriyle gelen yapımda serinin diğer oyunlarındaki gibi korku ve hayatta kalma unsurları hakimdi.

Resident Evil 4 Remake duyuruldu: İşte fragmanı!

2019 ve 2020'de ikinci ve üçüncü oyunun Remake sürümlerinin çıkmasının ardından tüm gözler Resident Evil 4'e çevrilmişti. Bugüne dek ortaya çıkan birçok iddianın ardından State of Play'de beklenen haber geldi ve Capcom, Resident Evil 4 Remake'i duyurdu. Oyun, 24 Mart 2023 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series XIS platformları için çıkacak.

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Bunun yanı sıra oyunla ilgili ilk fragman da yayınlandı. Daha çok sinematik sahnelerin yer aldığı 2 dakikalık videonun kasvetli, kısaca Resident Evil dünyasıyla bütünleşen konseptiyle oyuncuları heyecanlandırdığını söyleyebiliriz.

Sony'nin PlayStation Blog'da oyunla ilgili açıklaması ise şöyle;

Bu sefer oyun, orijinal yapımın özünü korurken, 2023'e uygun bir hayatta kalma korkusu için en son kaliteyi elde etme amacıyla geliştiriliyor. Oyunu serinin hayranlarına tanıdık hissettirirken, aynı zamanda onlara taze bir his vermeyi amaçlıyoruz. Hikayeyi yeniden tasavvur etmenin ve özünü korumanın yanı sıra grafikleri ve kontrolleri modernize ediyoruz.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Resident Evil 4 Remake duyuruldu: İşte fragmanı! - Son Dakika

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