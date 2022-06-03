Resident Evil 4 Remake'in Mart 2023'te yayınlanacağı duyuruldu - Son Dakika
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Resident Evil 4 Remake'in Mart 2023'te yayınlanacağı duyuruldu

Resident Evil 4 Remake'in Mart 2023'te yayınlanacağı duyuruldu

03.06.2022 08:55

CAPCOM'un popüler hayatta kalma korku oyunu Resident Evil 4'ün yeniden yapımının çıkış tarihi PlayStation Blog tarafından yayınlandı. PlayStatin VR2 içeriğiyle birlikte konsollara ve PC'ye gelecek olan Resident Evil 4 Remake, Mart 2023'te çıkış yapacak.

PlayStation'ın internet sitesinde yayınladığı bildiride 2005 yapımlı Resident Evil 4, ilk çıktığında aksiyon, korku, çekim ve kaynak yönetimi unsurlarını birleştiren yeni oyun tarzıyla Resident Evil serisinde devrim yaratmayı başardı ve bir sonraki oyunların ise standardını belirledi.

RESIDENT EVIL 4 REMAKE DUYURULDU

State of Play ile 2 Haziran'da duyurulan Resident Evil 4 Remake, 24 Mart 2023'te piyasaya sürüleceği açıklandı. İki dakikalık fragmanda korku ve gerilimin hat safhada yaşanacağı Resident Evil 4 Remake'ten görüntüler yayınlandı.

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Resident Evil 4 Remake'in Mart 2023'te yayınlanacağı duyuruldu

PlayStation'ın internet sitesinde yayınlanan açıklamada "Bu sefer oyun, orijinal oyunun özünü korurken, 2023'e uygun bir hayatta kalma korkusu için en son teknolojiye sahip kaliteyi elde etmek için geliştiriliyor" dedi. "Oyunu serinin hayranlarına tanıdık hissettirmeyi ve aynı zamanda ona yeni bir his vermeyi amaçlıyoruz. Bu, oyunun hikayesini yeniden tasarlarken, yönünün özünü koruyarak, grafikleri modernize ederek ve kontrolleri modern bir standarda güncelleyerek yapılıyor."

RESIDENT EVIL 4 REMAKE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Resident Evil 4 Remake, 24 Mart 2023'te PlayStation 5, Xbox Series X ve PC için çıkış yapacak.

RESIDENT EVIL 4 HİKAYESİ

Racoon City'deki biyolojik felaketten bu yana altı yıl geçti. Olaydan kurtulanlardan biri olan Leon S. Kennedy, doğrudan başkana rapor veren bir ajan olarak işe alındı. Sırtında birden fazla görev deneyimi olan Leon, Amerika Birleşik Devletleri başkanının kaçırılan kızını kurtarmak için gönderilir. Onu, köylülerde korkunç derecede yanlış bir şey olduğu tenha bir Avrupa köyüne kadar takip ediyor. Ve perde, bu yorucu hayatta kalma korku ve kurtarma hikayesinde yükseliyor.

Resident Evil 4 Remake'in Mart 2023'te yayınlanacağı duyuruldu

Resident Evil 4, yaşam ve ölümün terör ve katarsis ile kesiştiği en son hayatta kalma korku oyunudur. 24 Mart 2023'te yayınlanması planlanıyor.

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Son Dakika Gamegar Resident Evil 4 Remake'in Mart 2023'te yayınlanacağı duyuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Resident Evil 4 Remake'in Mart 2023'te yayınlanacağı duyuruldu - Son Dakika
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