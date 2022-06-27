Resident Evil 7 için hayal kırıklığı yaratan güncelleme! - Son Dakika
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Resident Evil 7 için hayal kırıklığı yaratan güncelleme!

27.06.2022 17:53
Resident Evil 7 için hayal kırıklığı yaratan güncelleme!

Serinin en iyi oyunlarından bir tanesi olan Resident Evil 7, gelen yeni nesil yaması ile oyuncuları hayal kırıklığına uğrattı.

Yeni nesil konsolların raflarda yerini almaya başlamasıyla, büyük yapımlar için yeni nesil yaması bekler olmuştuk. Bugüne kadar GTA 5, Cyberpunk 2077 ve Elden Ring gibi oyunlar yeni nesil yaması sundu. Resident Evil serisiyle tanıdığımız Capcom da güncellemeler için müjdeyi vermişti, ancak Resident Evil 7 için çıkış yapan güncelleme bekleneni vermedi.

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Resident Evil 7, yeni nesil konsol yamasıyla bekleneni vermedi

Capcom, Resident Evil oyunlarına yeni nesil yaması çıkaracağını açıkladığında serinin hayranları sevinmişti. Bugüne kadar yeni nesil yaması çıkaran stüdyolar, oyunlarında grafiksel anlamda önemli değişiklikler yaptı. Bazıları bununla sınırlı kalmayıp oynanışa da katkı sağlamıştı. Ancak Resident Evil 7 için bugün yayınlanan PS5 ve Xbox Series güncellemesine baktığımızda, 'gelmese de olurmuş' demek mümkün.

Yayınlanan güncelleme ile RE.NET'e bağlanan kullanıcılarda bazı eşyaların görüntülenmemesi sorunu çözülmüş. PlayStation 5 ve Xbox Series konsollar için gelen güncellemenin tek içeriği bu. Capcom, aylar öncesinden bu güncellemeyi bir grafik iyileştirmesi gibi duyurduğu için neredeyse boş bir yama geldiğini görüyoruz.

Diğer Resident Evil oyunlarına da birer yeni nesil yaması gelmesi bekleniyor. Resident Evil 7 için durum bu olduğuna göre serinin diğer oyunlarında da fazlasını bekleyemeyiz. Görünüşe göre hayranlar, beklentilerini kısarak yalnızca yeni nesildeki hataların çözülmesini umacak.

Resident Evil 7, serinin en başarılı oyunlarından biriydi ve yüksek satış rakamlarıan da ulaşmıştı. Ardından gelen Resident Evil 2 Remake de serinin kalitesini yükselten işlerden biriydi. Bu oyunların grafik kaliteleri yeterli seviyede olsa da daha fazlasını görmek isteyen oyuncular var. Bu beklenti şu an gerçekleşecek gibi görünmese de oyunların şu anki halinin bile iyi kalitede olduğunu eklemek gerek.

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Kaynak: Shiftdelete

Elden Ring, GTA 5, Güncel, Son Dakika

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