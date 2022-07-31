Resident Evil 9 geliyor! Hikayesi ve geçeceği yer sızdı

Resident Evil Village ile korku-gerilim serisini daha fazla oyuncuya ulaştırmayı başaran Capcom, nihayet Resident Evil 9 üzerinde çalışmaya başlamış olabilir. İnternete sızdırılan ilk detaylar, oyunun ismini ve hikayesini ortaya çıkardı.

Resident Evil 9 "Apocalypse" ne zaman çıkacak?

Yaklaşık bir ay önce düzenlenen Capcom lansmanında Resident Evil serisinin yol haritası paylaşıldı. Resident Evil Village'a DLC'ler ve Resident Evil 4 Remake'in geleceğini öğrendik. Şimdi ise Resident Evil 9 sızıntıları ortaya çıktı. Yeni bilgilerde oyunun geçeceği yer, düşmanlar ve hikayesi yer aldı.

4chan isimli forumdaki bilgilere göre yeni oyun, "Apocalypse" (Kıyamet) olarak adlandırılıyor. Halihazırda yapım aşamasına giren Resident Evil 9, hayaletli kasabada gizemli bir ölümü araştıran yeni karakteri ele alacak. Residen Evil "Apocalypse" ile oyuncular, kasabaya ve çevresinde bölgelerde maceraya çıkacak.

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Oyundaki düşmanlar mitolojik hayvanlara benzeyecek çeşitli yaratıklar olacak. Oyunla ilgili ilginç bir iddia ise düşmanların (veya hayvanların) kendilerini dost olarak göstererek yaklaşabileceğini söylüyor.

Mitolojik hayvanların oyunda düşman olması şaşırtıcı görünmüyor, çünkü Resident Evil Village'ta kurt adam benzeri düşmanlar vardı. Resident Evil 9'da ayrıca Lady Dimitrescu'ya benzer bir başdüşman olabileceği de iddia edildi.

Yine de Capcom'dan henüz doğrulama gelmediğini ve 4chan'ın herkese açık bir forum olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu sızıntılar doğru olabilir, ancak yeni Resident Evil için beklemek gerekiyor. Resident Evil 4 Remake'in 2023'te çıkacağını da hatırlatalım.

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