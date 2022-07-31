Resident Evil 9 geliyor! Hikayesi ve geçeceği yer sızdı - Son Dakika
Üye Girişi

Resident Evil 9 geliyor! Hikayesi ve geçeceği yer sızdı

31.07.2022 01:15
Resident Evil 9 geliyor! Hikayesi ve geçeceği yer sızdı

Resident Evil 9 hakkında ilk sızıntılar ortaya çıktı. Resident Evil Apocalypse olarak adlandırılacak oyun, hayaletli kasabada geçecek.

Resident Evil Village ile korku-gerilim serisini daha fazla oyuncuya ulaştırmayı başaran Capcom, nihayet Resident Evil 9 üzerinde çalışmaya başlamış olabilir. İnternete sızdırılan ilk detaylar, oyunun ismini ve hikayesini ortaya çıkardı.

Resident Evil 9 "Apocalypse" ne zaman çıkacak?

Yaklaşık bir ay önce düzenlenen Capcom lansmanında Resident Evil serisinin yol haritası paylaşıldı. Resident Evil Village'a DLC'ler ve Resident Evil 4 Remake'in geleceğini öğrendik. Şimdi ise Resident Evil 9 sızıntıları ortaya çıktı. Yeni bilgilerde oyunun geçeceği yer, düşmanlar ve hikayesi yer aldı.

Resident Evil 9 geliyor! Hikayesi ve geçeceği yer sızdı

4chan isimli forumdaki bilgilere göre yeni oyun, "Apocalypse" (Kıyamet) olarak adlandırılıyor. Halihazırda yapım aşamasına giren Resident Evil 9, hayaletli kasabada gizemli bir ölümü araştıran yeni karakteri ele alacak. Residen Evil "Apocalypse" ile oyuncular, kasabaya ve çevresinde bölgelerde maceraya çıkacak.

Resident Evil 7 için hayal kırıklığı yaratan güncelleme!

Oyundaki düşmanlar mitolojik hayvanlara benzeyecek çeşitli yaratıklar olacak. Oyunla ilgili ilginç bir iddia ise düşmanların (veya hayvanların) kendilerini dost olarak göstererek yaklaşabileceğini söylüyor.

Mitolojik hayvanların oyunda düşman olması şaşırtıcı görünmüyor, çünkü Resident Evil Village'ta kurt adam benzeri düşmanlar vardı. Resident Evil 9'da ayrıca Lady Dimitrescu'ya benzer bir başdüşman olabileceği de iddia edildi.

Resident Evil 9 geliyor! Hikayesi ve geçeceği yer sızdı

Yine de Capcom'dan henüz doğrulama gelmediğini ve 4chan'ın herkese açık bir forum olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu sızıntılar doğru olabilir, ancak yeni Resident Evil için beklemek gerekiyor. Resident Evil 4 Remake'in 2023'te çıkacağını da hatırlatalım.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Kaynak: Shiftdelete

Resident Evil 4 Remake, Capcom, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Resident Evil 9 geliyor! Hikayesi ve geçeceği yer sızdı - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 01:15:26. #1.12#
SON DAKİKA: Resident Evil 9 geliyor! Hikayesi ve geçeceği yer sızdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement