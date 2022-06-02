Resident Evil Village sistem gereksinimleri neler? Resident Evil Village kaç GB?

Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan Resident Evil Village hayatta kalma-korku video oyunudur. RE7'nin ana karakteri Ethan Winters'ın başrolde olduğu RE Village, önceki serilere göre oyunculara daha geniş bir oyun alanı ve oyun dinamikleri sunuyor.
Oyunseverlerin en beğendiği korku oyunları arasında yer alan Resident Evil 7: Biohazard'ın devam oyunu Resident Evil Village sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Resident Evil Village oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Resident Evil Village PC sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Resident Evil Village kaç GB? Sizler için derledik...
Not: 1080p 60FPS oynanış "Performance" ayarında mümkündür. Grafiklerin yoğun olduğu sahnelerde kare hızı düşebilir. Ray tracing için NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 6700 XT gereklidir.
Not: 1080p 60FPS oynanış "Focus on Screen Quality" ayarında mümkündür. Grafiklerin yoğun olduğu sahnelerde kare hızı düşebilir. Ray tracing için NVIDIA GeForce RTX 2070 veya AMD Radeon RX 6700 XT gereklidir. "Ray Tracing" grafik ayarında oynanış 4K/45 FPS ve 4K/60 FPS civarındadır. Grafiklerin yoğun olduğu sahnelerde kare hızı düşebilir.
Resident Evil Village'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
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