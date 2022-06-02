Resident Evil Village sistem gereksinimleri neler? Resident Evil Village kaç GB? - Son Dakika

Resident Evil Village sistem gereksinimleri neler? Resident Evil Village kaç GB?

Resident Evil Village sistem gereksinimleri neler? Resident Evil Village kaç GB?
Son Güncelleme: 02.06.2022 11:02

Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan hayatta kalma-korku oyunu Resident Evil Village milyonlarca oyuncunun tercih ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Resident Evil Village sistem gereksinimleri en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, Resident Evil Village sistem gereksinimleri nelerdir?Resident Evil Village kaç GB? Detaylar haberimizde...

Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan Resident Evil Village hayatta kalma-korku video oyunudur. RE7'nin ana karakteri Ethan Winters'ın başrolde olduğu RE Village, önceki serilere göre oyunculara daha geniş bir oyun alanı ve oyun dinamikleri sunuyor.

Oyunseverlerin en beğendiği korku oyunları arasında yer alan Resident Evil 7: Biohazard'ın devam oyunu Resident Evil Village sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Resident Evil Village oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Resident Evil Village PC sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Resident Evil Village kaç GB? Sizler için derledik...

RESIDENT EVIL VILLAGE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Resident Evil Village Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
  • İşlemci: Intel Core i5-7500/ AMD Ryzen 3 1200
  • Bellek: RAM – 8GB
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB VRAM/ AMD Radeon RX 560 4GB VRAM
  • DirectX: Versiyon 12

Not: 1080p 60FPS oynanış "Performance" ayarında mümkündür. Grafiklerin yoğun olduğu sahnelerde kare hızı düşebilir. Ray tracing için NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 6700 XT gereklidir.

Resident Evil Village Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
  • İşlemci: Intel Core i7 8700/ AMD Ryzen 5 3600
  • Bellek: RAM – 16GB
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070/ AMD Radeon RX 5700· Ray Tracing için – 4K/45 FPS: NVIDIA GeForce RTX 2070, AMD Radeon RX 6700 XT/ AMD Radeon RX 6800· 4K/60 FPS: NVIDIA GeForce RTX 3070/ AMD Radeon RX 6900 XT
  • DirectX: Versiyon 12

Not: 1080p 60FPS oynanış "Focus on Screen Quality" ayarında mümkündür. Grafiklerin yoğun olduğu sahnelerde kare hızı düşebilir. Ray tracing için NVIDIA GeForce RTX 2070 veya AMD Radeon RX 6700 XT gereklidir. "Ray Tracing" grafik ayarında oynanış 4K/45 FPS ve 4K/60 FPS civarındadır. Grafiklerin yoğun olduğu sahnelerde kare hızı düşebilir.

Resident Evil Village Kaç GB?

Resident Evil Village'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

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Son Dakika Gamegar Resident Evil Village sistem gereksinimleri neler? Resident Evil Village kaç GB? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Resident Evil Village sistem gereksinimleri neler? Resident Evil Village kaç GB? - Son Dakika
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