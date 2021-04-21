Resident Evil: Welcome to Raccoon City Filmi - Son Dakika

Ünlü video oyunu serisinden 2002 yılında beyaz perdeye uyarlanan Ölümcül Deney filminin yeniden uyarlamasının yönetmen koltuğunda Dehşet Denizi, Ziyaretçiler: Gece Av, Korku Kapanı, Darkhunters gibi filmlerinden tanıdığımız Johannes Roberts oturuyor. Resident Evil, insanlarla zombiler arasında yaşanan savaşı konu ediyordu.
Yönetmen: Johannes Roberts
Senaryo: Johannes Roberts
Oyuncular: Hannah John-Kamen, Kaya Scodelario, Neal McDonough, Tom Hopper, Robbie Amell, Avan Jogia, Donal Logue, Lily Gao, Nathan Dales, Stephannie Hawkins, Josh Cruddas, Chad Rook, Janet Porter, Aleks Alifirenko Jr., Pamela MacDonald, Holly de Barros, Sammy Azero, Pat Thornton, Darren W. Marynuk, Carson Manning
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Resident Evil: Welcome to Raccoon City
Yapımcı Firma: Sony Pictures Entertainment (SPE)
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Almanya, ABD, Kanada
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Sony Pictures Entertainment (SPE)
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com
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