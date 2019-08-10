'Resim' çıkışı
1 saat önce
Söz-müziği Serdar Ortaç'a ait olan, yeni düzenlemesi Yalçın Aşan imzası taşıyan şarkının klibi, Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde çekildi.
Söz-müziği Serdar Ortaç
'a ait olan, yeni düzenlemesi Yalçın Aşan imzası taşıyan şarkının klibi, Ahmet Can
Tekin yönetmenliğinde çekildi. Bahçeköy
'de trafiğe kapalı alanda çekilen klipte Ömür Gedik
'e Ukraynalı model Pavel Pokydin ile oyuncu Eyfel Çoruh eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:53
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