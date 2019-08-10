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'Resim' çıkışı

1 saat önce

Söz-müziği Serdar Ortaç'a ait olan, yeni düzenlemesi Yalçın Aşan imzası taşıyan şarkının klibi, Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde çekildi.

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Söz-müziği Serdar Ortaç'a ait olan, yeni düzenlemesi Yalçın Aşan imzası taşıyan şarkının klibi, Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde çekildi. Bahçeköy'de trafiğe kapalı alanda çekilen klipte Ömür Gedik'e Ukraynalı model Pavel Pokydin ile oyuncu Eyfel Çoruh eşlik etti.
Serdar Ortaç, Ömür Gedik, Ahmet Can, Bahçeköy, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:53 
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