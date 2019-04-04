Resim Dalında Türkiye 2.'si Oldu
1 saat önce
Bozüyük Saffet Şeker Ortaokulu öğrencisi Ebru Tokatlı, Çanakkale Savaşlarının 104. yıl dönümü anma törenleri kapsamında ülke genelinde ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışmasında Türkiye 2.'si oldu.
Bozüyük
Saffet Şeker Ortaokulu öğrencisi Ebru Tokatlı, Çanakkale
Savaşlarının 104. yıl dönümü anma törenleri kapsamında ülke genelinde ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışmasında Türkiye
2.'si oldu. Dereceye giren öğrencilere ödülleri 22-24 Nisan tarihleri arasında Çanakkale'de düzenlenen törenle verilecek. Okul Müdürü
Yavuz Öztürk, öğrencisi Ebru Tokatlı ve öğretmenlerini bu başarıdan dolayı tebrik etti. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:16 Kaynak: İHA
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