Son Dakika Haberleri: Resim Dalında Türkiye 2.'si Oldu

Resim Dalında Türkiye 2.'si Oldu

1 saat önce

Bozüyük Saffet Şeker Ortaokulu öğrencisi Ebru Tokatlı, Çanakkale Savaşlarının 104. yıl dönümü anma törenleri kapsamında ülke genelinde ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışmasında Türkiye 2.'si oldu.

Resim Dalında Türkiye 2.'si Oldu, System.String[]
Bozüyük Saffet Şeker Ortaokulu öğrencisi Ebru Tokatlı, Çanakkale Savaşlarının 104. yıl dönümü anma törenleri kapsamında ülke genelinde ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışmasında Türkiye 2.'si oldu. Dereceye giren öğrencilere ödülleri 22-24 Nisan tarihleri arasında Çanakkale'de düzenlenen törenle verilecek. Okul Müdürü Yavuz Öztürk, öğrencisi Ebru Tokatlı ve öğretmenlerini bu başarıdan dolayı tebrik etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:16 Kaynak: İHA

Bozüyük, Çanakkale, Türkiye, Yaşam
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