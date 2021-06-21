Resim öğretmeni olmak istiyordu ressam oldu köyde sergi açtı - Son Dakika

Resim öğretmeni olmak istiyordu ressam oldu köyde sergi açtı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 49 yaşındaki Songül Pampal'ın tuval üzerine yaptığı resimlerden oluşan sergiyi köyde bulunan okul bahçesinde açtı.

Songül Pampal Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde lise eğitimini tamamladıktan sonra girdiği üniversite sınavında resim öğretmenliği bölümünü kazandı. Ancak ailesi o yıllarda izin vermediği için üniversiteye gidemeyen Pampal daha sonra evlilik yaparak Kadirli ilçesine bağlı Yusufizzettin köyüne yerleşti. Yıllar içerisinde hep içinde uhde kalan resim yapma yeteneğini geçtiğimiz yıl arkadaşlarının da teşvikiyle köy evinde yaşayan Songül Pampal tuval üzerine resim yapmaya başladı. Doğa, manzara, günlük yaşam, köy ve insan manzaralı temalı şu ana kadar 150 civarında resim yapan Pampal, Andırın ilçesinde de kişisel sergi açtı.

Herhangi bir eğitim almadan yaptığı resimleri çok beğenilen Songül Pampal, hem bu resimlerini göstermek hem de köy kadınlarına örnek olmak için ikinci sergisini ise yaşadığı köy olan Yusufizzettin köyünde köy okulunun bahçesinde açtı. Kendisine destek olan ve teşvik eden arkadaşları ve komşuları sayesinde bir tutkusunu yeniden yaşamaya başladığını belirten Pampal, "En çok resim öğretmeni olmak istiyordum. Ancak abilerim o dönemde üniversiteye gitmeme izin vermedi. Resim öğretmenliğini de kazanmıştım ama kısmet olmadı. Resim öğretmeni olmak istiyordum, ressam oldum. Resim yapmaya geçtiğimiz yıl başladım. Bu süre zarfında yaptığım resimlerle Andırın ilçesine kişisel bir sergi de açtım. Resimlerimi görüp beğenenler oldu. İsviçre'de yaşayan bir Türk yazarın kitap kapağı olarak da bir resmim satıldı. Çok mutluyum. Şu anda da köyümde bir sergi açtım. Bu sergide 30'un üzerinde resim var. Resimlerimi almak isteyenlerde oluyor" şeklinde konuştu.