Resim Sergisi Gibi Ev

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 38 yaşındaki Yüksel Kılıçoğlu'nun yağlı boya ile yaptığı resimlerle doldurduğu evi, adeta bir resim sergisini andırıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 38 yaşındaki Yüksel Kılıçoğlu'nun yağlı boya ile yaptığı resimlerle doldurduğu evi, adeta bir resim sergisini andırıyor.



Kılıçoğlu, AA muhabirine, resim yapmayı çok sevdiğini, en kısa sürede bir sergi açmak istediğini söyledi.



Resim yapmaya 2007 yılında başladığını belirten Kılıçoğlu, "Evimi resim atölyesi olarak kullanıyorum. Her tarafta yaptığım resimler var." dedi.



Doğaya olan ilgisini resimlere yansıttığını dile getiren Kılıçoğlu, şöyle konuştu:



"Doğaya olan ilgimi resimlere aktarıyorum. Allah'ın da verdiği yetenekle böyle güzel eserleri oluşturuyorum. Resim, çok farklı bir şey. Doğa, manzara, dünya ile insan iç içe oluyor. Her şeyde onu hissediyor. Evimi atölye olarak kullandığım için resimleri koyacak yerim kalmadı. Resim yapmayı çok seviyorum, devamlı resim yapmak istiyorum."

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