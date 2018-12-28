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Resim Sergisinde Çocuk Haklarına Dikkat Çekildi

1 saat önce

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencileri tarafından, çocuk haklarına dikkat çekmek amacıyla, dönem sonu sergisi açıldı.

Resim Sergisinde Çocuk Haklarına Dikkat Çekildi, System.String[]
Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencileri tarafından, çocuk haklarına dikkat çekmek amacıyla, dönem sonu sergisi açıldı.

ADYÜ Sanat Galerisinde gerçekleştirilen serginin açılışına Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Gürbüz, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve eşi Kezban Alper, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Rektör Gönüllü, serginin açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın birçok yerinde çocuk haklarının ihlal edildiğini belirterek bu tür proje ve çalışmalar sayesinde toplumda bir farkındalık oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Rektör Gönüllü, "Çocuklar, bizim geleceğimizdir. Dolayısıyla neslimizi iyi yetiştirmek, yarının dünyasında yerimizi sağlamlaştırmak açısından çok önemlidir. Bugün ne yazık ki çocuk yaşta çalıştırılan, eğitim-öğretim imkanlarından yoksun birçok çocuğumuz var. Bunları, topluma yetişmiş bir birey olarak kazandırmak ilerleyen yıllarda ortaya çıkabilecek birçok problemin de önüne geçmiş olacak. Üniversiteler de toplumsal bilincin ortaya çıkmasında öncü bir rol üstlenmelidir. Bugün öğrencilerimiz örnek bir davranışı yerine getirerek çocuklarımızın uğramış oldukları haksızlıkları bu etkinlikle sergilediler. Hassasiyetleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

ADYÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı Arş. Gör Ayşe Duran Yılmaz ise çocuk hakları eğitimi dersi kapsamında gerçekleştirdikleri projelerde geri dönüşüm materyallerini kullanarak görsel bir sunum yaptıklarını dile getirdi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:19 Kaynak: İHA

Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Güncel
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