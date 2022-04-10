Resim sergisinden elde edilen gelir Ukrayna'daki savaş mağdurlarına gönderilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Resim sergisinden elde edilen gelir Ukrayna'daki savaş mağdurlarına gönderilecek

10.04.2022 11:03

Edirne'de sanat galerisinde açılan sergide satılan tablolardan elde edilen gelir Ukrayna'daki savaş mağdurlarına gönderilecek.

Edirne'de sanat galerisinde açılan sergide satılan tablolardan elde edilen gelir Ukrayna'daki savaş mağdurlarına gönderilecek.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına dikkat çekmek amacıyla bir sitedeki sanat galerisinde açılan "Barış İçin Sanat" resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrencilerinin yaptığı yağlı boya, akrilik ve karma 47 resim tablosu izlenimine sunuldu.

Ukraynalı devlet tiyatro sanatçısı Snizhana Bora sergide savaşta yaşananları anlatan bir performans sergiledi.

Duygulandığı için zaman zaman gözleri dolan sanatçı katılımcılardan alkış aldı, ardından savaşta ölenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Bu arada, savaş mağdurları için sergiye konulan bağış kutusunda da yardım toplanıyor.

Ülkesinin yöresel kıyafeti ile sahne alan Snizhana, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1,5 yaşındaki kızı Ofelya ile ailesini görmek için gittiği memleketinden savaş nedeniyle bir süre dönemediğini belirtti.

Edirne'ye eşinin yanına dönebildiği için mutlu olduğunu ifade eden Snizhana, "Ancak şu an ülkem savaşta olduğu için kendimi iyi hissetmiyorum. Bir enstrüman olarak kullandığım sanatı barışı dillendirmek adına sahne aldım. Barış istiyoruz, barışın olduğu bir dünyada yaşamak istiyoruz." dedi.

Eşi Kutsal Bora ise eşi ve kızının 3 Mart'ta Türkiye'ye dönebildiğini belirterek, "Eşim ve kızım Ukrayna'dan tahliye edilerek savaştan kurtuldu ve buraya geldi. Barışı anlatmak adına bir resim sergisi düzenledik. Eşim de burada bir performans sergiledi. Ukrayna'nın geleneksel kıyafeti 'Başıbanka' giyerek destek vermek istedik." diye konuştu.

Sanat Galerisi Küratörü Mehmet Serkan Yürük ise galeriyi Rus eşi Galina Yürük ile işlettiklerini söyledi.

Türkiye ve dünyadaki ressamları Edirne'ye getirip, eserlerini sergilediklerini belirten Yürük, şunları kaydetti:

"Resim severlere mecra sunmak amacıyla başladık. Bu hafta da Trakya Üniversitesi hocaları ve öğrencilerinin yaptığı eserlerden oluşan Barış İçin Sanat karma sergimizi sunduk. Serginin tüm gelirini savaştaki kurbanlar için Ukrayna Konsolosluğuna bağışlayacağız. Umarım güzel bağışlar toplarız ve desteği de gereken yerlere ulaştırmış oluruz."

Sergi 20 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Resim sergisinden elde edilen gelir Ukrayna'daki savaş mağdurlarına gönderilecek
Resim sergisinden elde edilen gelir Ukrayna'daki savaş mağdurlarına gönderilecek
Resim sergisinden elde edilen gelir Ukrayna'daki savaş mağdurlarına gönderilecek
Resim sergisinden elde edilen gelir Ukrayna'daki savaş mağdurlarına gönderilecek

YORUMLAR
500
Bodrum'da 'Karakolda Sanat Var' resim sergisi açıldı Bodrum'da 'Karakolda Sanat Var' resim sergisi açıldı Kurtulmuş: 'Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sadece Ukrayna ve Rusya savaşı değildir. Kurtulmuş: 'Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sadece Ukrayna ve Rusya savaşı değildir.

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Resim sergisinden elde edilen gelir Ukrayna'daki savaş mağdurlarına gönderilecek - Son Dakika


Son Dakika
11:31 Boşanma aşamasındaki çift arasında "cinsellik" tartışması: İktidarsız olduğunu tüm Seferihisar biliyor
11:07 Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Şeyma Subaşı büyük aşkından kalan son izi de sildi
10:43 Savaşarak geçen 46 günden sonra hala istediklerine ulaşamadılar! İşte Rus ordusunun başarısızlığının 9 sebebi
10:40 Savaşın 46. günü: Rus lider Putin general değiştirdi! Yetkiler artık Alexander Dvornikov'da
10:38 Dikkatsiz taksi şoförü, yolcuyu otoyolun ortasında düşürdü!
10:13 Türkiye için önemli proje! 52 il ulaşımda birbirine bağlanacak
09:43 Bakan Akar'dan çarpıcı açıklama: Mayınlar, NATO'ya ait gemilerin Karadeniz'e girmesi için bırakılmış olabilir
09:12 Takipçileri anlam veremedi! Aleyna Tilki kırılan şişenin yanına yatıp poz verdi
08:40 Münevver Karabulut cinayetinde dikkat çeken gelişme! Acılı baba: Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanmıyorum, mezarı açılsın
08:02 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic açıkladı: Türkiye'den Bayraktar TB2 alacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 12:00:20. #1.12#
SON DAKİKA: Resim sergisinden elde edilen gelir Ukrayna'daki savaş mağdurlarına gönderilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement