Resim sergisinden elde edilen gelir Ukrayna'daki savaş mağdurlarına gönderilecek - Son Dakika

Edirne'de sanat galerisinde açılan sergide satılan tablolardan elde edilen gelir Ukrayna'daki savaş mağdurlarına gönderilecek.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına dikkat çekmek amacıyla bir sitedeki sanat galerisinde açılan "Barış İçin Sanat" resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrencilerinin yaptığı yağlı boya, akrilik ve karma 47 resim tablosu izlenimine sunuldu.

Ukraynalı devlet tiyatro sanatçısı Snizhana Bora sergide savaşta yaşananları anlatan bir performans sergiledi.

Duygulandığı için zaman zaman gözleri dolan sanatçı katılımcılardan alkış aldı, ardından savaşta ölenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Bu arada, savaş mağdurları için sergiye konulan bağış kutusunda da yardım toplanıyor.

Ülkesinin yöresel kıyafeti ile sahne alan Snizhana, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1,5 yaşındaki kızı Ofelya ile ailesini görmek için gittiği memleketinden savaş nedeniyle bir süre dönemediğini belirtti.

Edirne'ye eşinin yanına dönebildiği için mutlu olduğunu ifade eden Snizhana, "Ancak şu an ülkem savaşta olduğu için kendimi iyi hissetmiyorum. Bir enstrüman olarak kullandığım sanatı barışı dillendirmek adına sahne aldım. Barış istiyoruz, barışın olduğu bir dünyada yaşamak istiyoruz." dedi.

Eşi Kutsal Bora ise eşi ve kızının 3 Mart'ta Türkiye'ye dönebildiğini belirterek, "Eşim ve kızım Ukrayna'dan tahliye edilerek savaştan kurtuldu ve buraya geldi. Barışı anlatmak adına bir resim sergisi düzenledik. Eşim de burada bir performans sergiledi. Ukrayna'nın geleneksel kıyafeti 'Başıbanka' giyerek destek vermek istedik." diye konuştu.

Sanat Galerisi Küratörü Mehmet Serkan Yürük ise galeriyi Rus eşi Galina Yürük ile işlettiklerini söyledi.

Türkiye ve dünyadaki ressamları Edirne'ye getirip, eserlerini sergilediklerini belirten Yürük, şunları kaydetti:

"Resim severlere mecra sunmak amacıyla başladık. Bu hafta da Trakya Üniversitesi hocaları ve öğrencilerinin yaptığı eserlerden oluşan Barış İçin Sanat karma sergimizi sunduk. Serginin tüm gelirini savaştaki kurbanlar için Ukrayna Konsolosluğuna bağışlayacağız. Umarım güzel bağışlar toplarız ve desteği de gereken yerlere ulaştırmış oluruz."

Sergi 20 Nisan'a kadar gezilebilecek.