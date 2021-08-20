Üye Girişi
Resim tutkusuyla engelleri aşıyor - Son Dakika

Resim tutkusuyla engelleri aşıyor

20.08.2021 11:08

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan bedensel engelli Gülay Çolak'ın tutkuyla yaptığı resimleri herkes tarafından beğeni topluyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan bedensel engelli Gülay Çolak'ın tutkuyla yaptığı resimleri herkes tarafından beğeni topluyor.

Köyceğiz ilçesinde dünyaya gelen ve lise yıllarında resim yapmaya başlayan 42 yaşındaki Çolak, evlendikten sonra Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde yaşamaya başladı. Çolak, 2001'de ikinci kattaki evinin balkonundan düştükten sonra tekerlekli sandalyeye bağımlı kaldı.

Rahatsızlığının ardından resimle daha fazla ilgilenmeye başlayan ve bu alanda kendisini geliştiren Çolak, evinde oluşturulan atölyede çalışmalarına devam ediyor.

Tablolarının yanında farklı materyaller üzerine de boyama yapan Çolak, eserlerini satışa sunarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Yeteneğiyle hayata tutunan Çolak, son olarak bir evin duvarına köy yaşantısını simgeleyen resim yaptı. Çolak'ın çalışması bölgede ve sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Resimlerinin kazancıyla hayatını sürdürüyor

Bir çocuk annesi Çolak, AA muhabirine, tekerlekli sandalyeyle yaşamın hayatında ikinci dönüm noktası olduğunu söyledi.

Kızının ve resim sanatının kendisini hayata bağladığını vurgulayan Çolak, "Resim, yaşam enerjim, yaşam sevincim, her şeyim benim. Evimde küçük bir atölyem var. Onu da bana yabancı arkadaşlarım ve sevdiğim dostlarım inşa etti. Resimlerimin kazancıyla hayatımı sürdürüyorum." dedi.

Çolak, çalışmalarını belediyenin kadınlara sağladığı yerde sergilediğini ve satışa sunduğunu belirterek, "Kabak boyuyorum, yağlı boya portre yapıyorum, akrilik çalışıyorum, ahşap boyuyorum. Her şeyi boyuyorum yani. Engelli bireylere kolaylık sağlanırsa, önündeki engel kaldırılırsa bence bir sorunu kalmıyor. En önemli şey yaşayabilecekleri bir ortam. Yani kendi işlerini kendileri yapabilecekleri ev. Bana bu sağlandı, çok mutluyum. Cadde ve sokakların yıkık ve döküntü binaların özellikle resimle donatılmasını isterim." sözlerine yer verdi.

Resim tutkusuyla engelleri aşıyor
Resim tutkusuyla engelleri aşıyor
Resim tutkusuyla engelleri aşıyor
Resim tutkusuyla engelleri aşıyor

Engelli, Ortaca, Gülay, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Resim tutkusuyla engelleri aşıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Okul servis ücretlerine yüzde 15 zam! İstanbul'da en ucuz 421 lira olacak 12:59 Okul servis ücretlerine yüzde 15 zam! İstanbul'da en ucuz 421 lira olacak Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük 12:55 Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük Son Dakika: Bakan Koca'dan 12:13 Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı 11:52 Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Eski İngiliz askeri paylaştı! Kabil'den kalkan tahliye uçağında sadece birkaç kişi varmış 11:38 Eski İngiliz askeri paylaştı! Kabil'den kalkan tahliye uçağında sadece birkaç kişi varmış 36 yaşındaki Pelin Karahan, leopar desenli bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı 11:20 36 yaşındaki Pelin Karahan, leopar desenli bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı
Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı 11:13 Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi 10:57 Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi

Son Dakika Haberleri
12:57 Forvetsiz kalan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın geri dönüşü yüzleri güldürdü
12:55 Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük
12:49 PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi
12:13 Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok
12:05 Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'un tedavisi bitti
11:51 Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı
11:43 Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var
11:26 Tribünde kavga çıkınca Falcao, çareyi kaçmakta buldu
11:20 36 yaşındaki Pelin Karahan, leopar desenli bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı
11:15 Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek
"Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek         
13:00
Forvetsiz kalan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın geri dönüşü yüzleri güldürdü Forvetsiz kalan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın geri dönüşü yüzleri güldürdü         
12:57
PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi         
12:49
Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak         
11:55
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var         
11:44
Tribünde kavga çıkınca Falcao, çareyi kaçmakta buldu Tribünde kavga çıkınca Falcao, çareyi kaçmakta buldu         
11:26
Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek         
11:16
Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı         
11:01
Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu         
10:33
PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var         
10:32
Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü         
10:16
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var         
09:44
Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi         
09:43
Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı         
09:00
Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu         
16:13
Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı         
12:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 13:05:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Resim tutkusuyla engelleri aşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement