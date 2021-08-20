Resim tutkusuyla engelleri aşıyor - Son Dakika

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan bedensel engelli Gülay Çolak'ın tutkuyla yaptığı resimleri herkes tarafından beğeni topluyor.

Köyceğiz ilçesinde dünyaya gelen ve lise yıllarında resim yapmaya başlayan 42 yaşındaki Çolak, evlendikten sonra Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde yaşamaya başladı. Çolak, 2001'de ikinci kattaki evinin balkonundan düştükten sonra tekerlekli sandalyeye bağımlı kaldı.

Rahatsızlığının ardından resimle daha fazla ilgilenmeye başlayan ve bu alanda kendisini geliştiren Çolak, evinde oluşturulan atölyede çalışmalarına devam ediyor.

Tablolarının yanında farklı materyaller üzerine de boyama yapan Çolak, eserlerini satışa sunarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Yeteneğiyle hayata tutunan Çolak, son olarak bir evin duvarına köy yaşantısını simgeleyen resim yaptı. Çolak'ın çalışması bölgede ve sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Resimlerinin kazancıyla hayatını sürdürüyor

Bir çocuk annesi Çolak, AA muhabirine, tekerlekli sandalyeyle yaşamın hayatında ikinci dönüm noktası olduğunu söyledi.

Kızının ve resim sanatının kendisini hayata bağladığını vurgulayan Çolak, "Resim, yaşam enerjim, yaşam sevincim, her şeyim benim. Evimde küçük bir atölyem var. Onu da bana yabancı arkadaşlarım ve sevdiğim dostlarım inşa etti. Resimlerimin kazancıyla hayatımı sürdürüyorum." dedi.

Çolak, çalışmalarını belediyenin kadınlara sağladığı yerde sergilediğini ve satışa sunduğunu belirterek, "Kabak boyuyorum, yağlı boya portre yapıyorum, akrilik çalışıyorum, ahşap boyuyorum. Her şeyi boyuyorum yani. Engelli bireylere kolaylık sağlanırsa, önündeki engel kaldırılırsa bence bir sorunu kalmıyor. En önemli şey yaşayabilecekleri bir ortam. Yani kendi işlerini kendileri yapabilecekleri ev. Bana bu sağlandı, çok mutluyum. Cadde ve sokakların yıkık ve döküntü binaların özellikle resimle donatılmasını isterim." sözlerine yer verdi.