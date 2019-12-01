Resim ve müzik ortak dilleri oldu

Başkentteki bir okulda tamamı yabancı uyruklulardan oluşan 16 kişilik sınıfta öğrencileriyle resim çizip, türkü söyleyerek iletişim kuran sınıf öğretmeni, bu sayede Türkçe öğrettiği çocuklarla "Grup Entegre" adını verdiği koro kurdu.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriye ve Yemen uyruklu bazı aileler, Ankara'nın Altındağ ilçesine yerleşti. Sivil toplum ve yardım kuruluşlarınca sağlanan imkanlarla yaşadıkları semtlerde en yakın okullara kaydedilen çocuklar, eğitim ve öğretime başlama imkanına kavuştu.

Altındağ'daki Piri Reis İlkokulunda tamamı Suriye ve Yemenlilerden oluşan 16 çocuk, aynı sınıfta öğrenim hayatına başladı. Birkaç Türkçe kelimeyle birinci sınıfa giden öğrenciler, ilk zamanlarda öğretmenleri ve okul arkadaşlarıyla iletişim kurmakta zorlandı.

Bunun üzerine yabancı uyruklu öğrencilerin sınıf öğretmeni Müzeyyen Yılmazoğlu, çocuklarla resim ve müzik aracılığıyla iletişim kurmayı denedi. Öğrencilerden olumlu dönüş alınması üzerine derslere bu şekilde devam eden Yılmazoğlu, bu sayede çocuklara Türkçeyi sevdirdi.

Derslerinden arta kalan zamanlarında müzikle ilgili çalışmalara da katılan öğrenciler, öğretmenlerinin ve okul idaresinin desteğiyle bir koro oluşturarak, çeşitli etkinliklerde sahne aldı.

Yabancı uyruklu öğrenciler, diğer sınıflardaki arkadaşları ve öğretmenlerden de destek görüyor.

Grup Entegre okulun etkinliklerinde sahneye çıkıyor

Müzeyyen Yılmazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılı eğitim dönemi başladığında sınıfta diyalog kuramadığı öğrencilerle resim çizerek ve müzikle iletişime başladığını söyledi.

Derslerde "Susun, lütfen beni dinleyin. Bana bakar mısınız?" diye seslendiği çocukların hiçbirinin ilk başta kendisine karşılık vermediğini belirten Yılmazoğlu, "Ben de türkü söylüyordum. Çocuklar sesimi çok sevdikleri için susuyorlardı. Ertesi gün o türküyü bir şekilde öğrenerek gelmiş oluyorlardı." diye konuştu.

Anlatmak istediklerini resimle ifade etmeye çalıştığını ve çocuklara "Hepiniz birer öğretmen oldunuz, birbirinize anlatıyorsunuz" dediğini aktaran Yılmazoğlu, bu şekilde öğrencilerin Türkçe öğrenmelerine katkıda bulunduğunu anlattı.

Öğrencilerin müziğe ilgisinden dolayı geçen yıl koro oluşturmaya karar verdiklerini, darbuka, tef ve davul gibi enstrümanlarla ritim çalışması yaptıklarını vurgulayan Yılmazoğlu, şunları kaydetti:

"Öğrenciler türkü söylemekten dolayı çok mutlu. Bu yolla Türkçeyi daha iyi öğrendiklerini ve Türk kültürüne uyum halinde olduklarını görüyoruz. Bu nedenle koroya Grup Entegre adını verdik. 17 yıllık meslek hayatımda öğretmenliğin hazzını yaşadığım sınıf, bu sınıf oldu."

Okuldaki 195 öğrenciden 105'i yabancı uyruklu

Okul Müdürü Ayhan Irmak ise sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı bölgede bulunan okulun 2015 yılında eğitim öğretime açıldığını, okuldaki 195 öğrenciden 105'inin yabancı uyruklu olduğunu bildirdi.

"Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi" kapsamında çalışma yürüttüklerini aktaran Irmak, 2016'da Türk ve yabancı uyruklu öğrencileri ayırma kararı aldıklarını ancak bunun yabancı uyruklu öğrencilerin entegrasyonunda sorun oluşturduğunu gördükleri için bu uygulamadan vazgeçtiklerini dile getirdi.

Biri dışındaki tüm sınıflarda karma eğitim yapıldığı bilgisini veren Irmak, okuldaki etkinliklerde bütün öğrencilerin aktif rol almasını sağladıklarını, tüm öğretmenlerin büyük bir özveriyle çocukların uyum sorununu atlatmasında pay sahibi olduğunu ifade etti.

Çocuklar Türkiye'de olmaktan mutlu

Suriyeli 8 yaşındaki Sariye Absi, öğretmenlerinin desteğiyle hem Türkçe öğrendiklerini hem de müzik grubu kurduklarını belirterek, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti anlattı.

10 yaşındaki Hane Gadir de büyüyünce öğretmen olmak istediğini söyledi.

Öğrencilerden 9 yaşındaki Jana Alsaedi ise 5 yaşında resim yapmaya başladığını ve öğretmeni sayesinde kendisini geliştirme imkanı bulduğunu anlattı.