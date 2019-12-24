Resim ve pastel sanatının ustaları Bahçelievler'de buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Resim ve pastel sanatının ustaları Bahçelievler'de buluştu - Son Dakika

Resim ve pastel sanatının ustaları Bahçelievler'de buluştu

6 saat önce

IPPART'S'19 2. Uluslararası Resim ve Pastel Sanatları Sergisi Bahçelievler Belediyesi Siyavuşpaşa Köşkü'nde sanatseverlerle buluştu.

Resim ve pastel sanatının ustaları Bahçelievler'de buluştu, System.String[]

IPPART'S'19 2. Uluslararası Resim ve Pastel Sanatları Sergisi Bahçelievler Belediyesi Siyavuşpaşa Köşkü'nde sanatseverlerle buluştu.


Dünyaca ünlü sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergide İran, Çin, Ukrayna, Beyaz Rusya ve Türkiye'den toplam 44 sanatçının 47 eserine yer verildi. Çankaya Köşkü için 2013 yılında yaptığı Türkiye Cumhurbaşkanları portreleri ile adını duyuran İranlı pastel ustası Javad Soleimanpour gibi önemli sanatçıların da yer aldığı serginin açılışında sanatseverler ressamlarla tanışıp sohbet etme imkanı buldu. Serginin açılışına Ak Parti İstanbul Milletvekilleri Dr. Ravza Kavakçı Kan, İffet Polat, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


"Havalar soğuduğunda Bahçelievler sanat ile ısınıyor"


Açılışta konuşan Başkan Dr. Hakan Bahadır, "Havalar soğuduğunda Bahçelievler sanat ile ısınıyor. Bahçelievler'de bugün uluslararası bir resim sergimiz var. Çin'den, Beyaz Rusya'dan, Türkiye'den ve Kuzey Kıbrıs'tan gelen sanatçılarımızın eserlerini burada görmek gerçekten bize mutluluk veriyor. Burada ki asıl amacımız hem sanatı hem sanatçıyı desteklemek hem de çocuklarımızın, gençlerimizin, insanlarımızın sanata olan sevgilerini arttırmak. Sanat olmadan çocukların, gençlerin karakterleri oturmuyor muhakkak bir sanat dalıyla uğraşmalılar" dedi.


28 Aralık'a kadar açık kalacak


Türkiye cumhurbaşkanları portreleri ile adını duyuran İranlı pastel ustası Javad Soleimanpour ise "1 sene boyunca çalışan öğrencilerin abaları ile düzenledik bu sergiyi. 46 öğrencinin katıldığı bir sergi bu, ağırlıkta pastel boya var ama yağlı boya ve sulu boya da var. Daha önce de çok sergimiz oldu ama uluslararası ikinci sergimiz. Tüm cumhurbaşkanlarımızın portrelerini yaptık şuan Yeditepe'de sergileniyor" dedi. Sergi, 28 Aralık'a kadar açık kalacak. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Bahçelievler, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:37 Kaynak: İHA
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