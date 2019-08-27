Son Dakika Haberleri: Resim ve sanat atölyesi kursiyerleri yeteneklerini sergiledi
Son Dakika Güncel Haber

Resim ve sanat atölyesi kursiyerleri yeteneklerini sergiledi

1 saat önce

Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren HATMEK'in Resim ve Sanat Atölyesi kursiyerleri yeteneklerini sergiledi.

Resim ve sanat atölyesi kursiyerleri yeteneklerini sergiledi, System.String[]

Her yaş grubundan vatandaşın onlarca kurstan ücretsiz faydalandığı, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunduğu HATMEK kurslarını tamamlayan kursiyerler, hünerlerini bu kez Antakya'da sergiledi.

HATMEK'in Antakya'daki merkezinde resim ve sanat atölyesi kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler, yıl içerisinde aldıkları eğitim sonrasında başarılarını kendi hazırladıkları sergi ile taçlandırdı.

Yoğun olmasına rağmen keyifli bir kurs dönemini bitirerek eserlerini sergilediklerini ifade eden kursiyerlerin mutluluğu görülmeye değerdi.

Antakya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:15 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski hükümlü, sokak ortasında akrabasını orakla öldürdü
Kaşıntı ve ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın kulağından sinek larvaları çıktı Suudi Araplar, Türkiye'den 17 yılda 2 milyon 553 bin metrekare toprak satın aldı! Son dakika: Erdoğan'ın "güvenli bölge" çıkışına Putin'den destek: Türkiye'nin meşru hakkıdır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 18:08:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Resim ve sanat atölyesi kursiyerleri yeteneklerini sergiledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]