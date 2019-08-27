Resim ve sanat atölyesi kursiyerleri yeteneklerini sergiledi
1 saat önce
Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren HATMEK'in Resim ve Sanat Atölyesi kursiyerleri yeteneklerini sergiledi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:15 Kaynak: Bültenler
Her yaş grubundan vatandaşın onlarca kurstan ücretsiz faydalandığı, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunduğu HATMEK kurslarını tamamlayan kursiyerler, hünerlerini bu kez Antakya'da sergiledi.
HATMEK'in Antakya'daki merkezinde resim ve sanat atölyesi kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler, yıl içerisinde aldıkları eğitim sonrasında başarılarını kendi hazırladıkları sergi ile taçlandırdı.
Yoğun olmasına rağmen keyifli bir kurs dönemini bitirerek eserlerini sergilediklerini ifade eden kursiyerlerin mutluluğu görülmeye değerdi.
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