Resim ve şiir yarışmasın ödülleri verildi - Son Dakika

Resim ve şiir yarışmasın ödülleri verildi

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen "trafik" konulu resim ve şiir yarışmasında derece giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen "trafik" konulu resim ve şiir yarışmasında derece giren öğrencilere ödülleri verildi. "Trafik Kazalarının Azaltılması Projesi" kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen resim ve şiir yarışmasında derece giren öğrenciler için valilikte ödül töreni düzenlendi. Törene katılan Vali Yunus Sezer, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Sezer ve beraberindekiler, daha sonra valilikte sergilenen resimleri inceledi.

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