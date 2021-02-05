Resim yarışması hayatını değiştirdi - Son Dakika

Resim yarışması hayatını değiştirdi

05.02.2021 10:35

Resim yarışması hayatını değiştirdi Aydın'ın tanıtımına katkı sunmak için 'Tralleis' bibloları yapıyor Aydın'da resim öğretmenliği yapan 28 yaşındaki Burhan Babacan'ın hayatı lise döneminde katıldığı resim yarışmaları ile değişti.

Resim yarışması hayatını değiştirdi

Aydın'ın tanıtımına katkı sunmak için 'Tralleis' bibloları yapıyor

AYDIN - Aydın'da resim öğretmenliği yapan 28 yaşındaki Burhan Babacan'ın hayatı lise döneminde katıldığı resim yarışmaları ile değişti. Yarışmalarda derece elde eden Babacan, hayatını resim ve heykelden kazanmaya başladı.

Efeler ilçesinde özel bir kolejde resim öğretmenliği yapan Burhan Babacan işletmelerin duvarlarında süslemeler yapıyor. 3D, 4D resimler çiziyor, heykel ve biblolar yapıyor. Aydın'ın simgelerinden biri olan Tralleis bibloları da yapan Babacan yaptığı çeşitli çalışmalar ile beğeni topluyor. Küçük yaşlarda resme merak salan Babacan'ın hayatının dönüm noktası lise döneminde katıldığı resim yarışmaları oldu. Lisede, resim öğretmeninin yönlendirmesi ile resim yarışmalarına katılan Babacan, önceden amatör olarak yaptığı resim çalışmalarını profesyonel ortama taşıdı. Üniversite eğitimini de resim üzerine alan Babacan, açtığı atölyede resim ve heykeltıraşlığı meslek olarak sürdürüyor.

Resme olan ilgisinin çocuklukta başladığını ifadeden Burhan Babacan, "Küçük yaşlardan bu yana sanata duymuş olduğum ilgiden dolayı lise yıllarıma kadar kendi çapımda, amatör olarak resimler çizdim. Daha sonra lise öğrenimim sırasında tanıştığım Fisün Şişman öğretmenim yeteneğimi fark ederek bana resim üzerine çeşitli eğitimler verdi. Bu eğitimlerle kendimi biraz daha geliştirerek daha güzel işler ortaya çıkartmaya başladım. Öğretmenim beni resim yarışmalarına yönlendirdi ve yarışmalara katıldım. Katıldığım yarışmalarda güzel sonuçlar elde ettim. Kendi okuluma çeşitli dereceler ve ödüller getirince resme olan merakım ve isteğim bir kat daha arttı. Daha sonraki yaşantım ve hayat mücadelem tamamen sanat üzerine oldu. Lise öğretimimi tamamladıktan sonra üniversite dönemimde de Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü'nü kazandım. Burada da eğitimimi alırken aynı zamanda da bana büyük katkısı olan Mustafa hocamın atölyesinde hem ona yardım ettim hem de kendimi daha da geliştirdim. Üniversiteden mezun olduktan sonra da resim atölyesi açarak hayata atıldım. Şu anda aynı zamanda Aydın'daki özel bir okulda da resim öğretmeni olarak görev yapıyorum" dedi.

"Aydın'ın tanıtımına katkı sunmak istiyor"

Atölyesinde yaptığı resim ve heykel üzerine çeşitli çalışmaları vatandaşların beğenisine sunan Babacan, Aydın'ın simgesi Tralleis'in de biblolarını yapıyor. Aydın'ın tanıtımına katkı sunmak istediğini kaydeden Babacan, "Yaptığım bibloları kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla vatandaşlara ulaştırmak dolayısıyla Aydın'ın tanıtımına katkı sunmak istiyorum. Hediyelik eşya ve biblo üzerine çalışıyorum. Amacım Aydın'ı ve Tralleis'i tanıtmak. Tralleis'in biblosunu yapmak için öncelikle silikon kalıbımı hazırladım. Bu kalıbın içerisine polyester reçinesini döküyorum. Bu reçine de yaklaşık 20 dakika, yarım saat içerisinde donarak sertleşmeye başlıyor. Donduktan sonra kalıptan çıkartarak zımpara ve astar boya yapıyorum. Onun ardından ışık gölgelerini vererek son rütuşlarını yapıyorum. Bu işlemlerin ardından biblolar satışa hazır hale geliyor. İsteye göre hediyelik eşya üretimi, 3D ve 4D duvar resimleri, duvar süslemeleri, İtalyan sıva ve heykel gibi çeşitli ürünler yapıyorum" diye konuştu.

Sanatçı Babacan, resim ve heykel yapmaktan büyük zevk aldığını ve tek zorluğun zaman olduğun belirterek, "Her işin zorluğu olduğu gibi bu işin de zorluğu elbette var. Bu zorluk da zaman. Boyanın kuruması, kullanmış olduğumuz çeşitli kimyasalların kuruması ve donması, zımparası, astar boyası ve eskitmeleri derken bu işler de baya zaman alıyor" ifadelerini kullandı.

Resim yarışması hayatını değiştirdi
Resim yarışması hayatını değiştirdi
Resim yarışması hayatını değiştirdi
Resim yarışması hayatını değiştirdi

Üniversite, Heykel, Aydın, 3d, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Resim yarışması hayatını değiştirdi - Son Dakika


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