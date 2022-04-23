Resim yarışmasında dereceye giren çocuklar ödüllerini Bakan Ersoy'dan aldı - Son Dakika
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Resim yarışmasında dereceye giren çocuklar ödüllerini Bakan Ersoy'dan aldı

23.04.2022 17:57
Resim yarışmasında dereceye giren çocuklar ödüllerini Bakan Ersoy'dan aldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Festivali Resim Yarışması'nda dereceye giren çocuklara ödüllerini verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Festivali Resim Yarışması'nda dereceye giren çocuklara ödüllerini verdi.

Yarışma sergisini gezen Bakan Ersoy'a, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Genel Sanat Yönetmeni Suat Arıkan'ın yanı sıra eşi Pervin Ersoy ve oğlu Aslancan Ersoy eşlik etti.

İDOB tarafından "Opera ya da Bale Denince Aklınıza Ne Geliyor?" temasıyla düzenlenen resim yarışmasında, birinciliği Mira Çakır, ikinciliği Yağmur İrem Altıntaş, üçüncülüğü Demir Çamlı alırken, mansiyon ödüllerini ise Deniz Delice, Elif Özer, Beliz Kurt kazandı.

Ödül törenin ardından Bakan Ersoy, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel verilen konseri dinledi.

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Mehmet Nuri Ersoy, 23 Nisan, Çocuk, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Resim yarışmasında dereceye giren çocuklar ödüllerini Bakan Ersoy'dan aldı - Son Dakika


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