Resim Yarışmasında Erenay Ürküt Birinci Oldu
1 saat önce
Siirt'te düzenlenen okullar arası resim yarışmasında Erenay Ürküt il birincisi seçildi.
Siirt
'te düzenlenen okullar arası resim yarışmasında Erenay Ürküt il birincisi seçildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Renklerle hayalimizdeki dünya" temalı resim yarışmasında birinci seçilen Mehmetçik İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Ürküt'ün yaptığı resim, 23 il birincileri arasında İstanbul
'da düzenlenen Çocuk Sanat Festivali'nde sergilendi.
Sınıf öğretmeni Ülker Çelik, yeteneğiyle göz dolduran Erenay'ın, daha önce de düzenlenen resim yarışmasında birinci olduğunu söyledi.
Erenay'ın annesi Eser Ürküt de kızının resim konusunda özel bir yeteneği bulunduğunu aktardı.
Çocuklarına evde çok zaman ayırdığını kaydeden Ürküt, "Aile olarak zamanının bir bölümünü evdeki atölyede resim yaparak geçiriyoruz. Aslında her çocuk yeteneklidir. Yeter ki çocuklarımızın o yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olalım." diye ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:11 Kaynak: AA
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