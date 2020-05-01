Resim yarışmasının kazananları ödüllerini aldı - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi'nin, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlediği "Hayatı Eve, 23 Nisan Coşkusunu Resme Sığdır" yarışmasının kazananlarına ödülleri teslim edildi. Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü resim eğitmenleri tarafından oylanan yarışmada, birinci Arel Kütük, ikinci Ayşe Gözütok ve üçüncü Buğlem Akbıyık olmuştu.

İLK ÜÇE GİREN ÖĞRENCİLERE TABLET HEDİYE EDİLDİ

Yarışmada ilk üçe girerek tablet kazanan öğrencilerin hediyeleri Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından kendilerine teslim edildi.

Resim yarışmasında mansiyon ödülü kazanan Meryem Okusal, Elifnur Özdemir, Yusuf Buğra Erkan ve Yağız Emir Baki'ye ise boyama seti hediye edildi. Büyük ilgi gören 23 Nisan'a özel "Hayatı Eve, 23 Nisan Coşkunu Resme Sığdır" konulu resim yarışmasına ilçe genelinden toplam 1243 kişi katılmıştı.