Resim yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Resim yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen online resim yarışmasının kazananları düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen online resim yarışmasının kazananları düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

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Efeler Belediyesi tarafından Covid-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler nedeniyle, evde kalmak zorunda kalan çocuklar için online resim yarışması gerçekleştirildi. Düzenlenen yarışmanın kazananları belli olurken, dereceye giren öğrenciler ödüllerini Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın elinden aldı. Nevzat Biçer Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül törenine öğrenciler ve velileri katıldı. Ödül töreni öncesinde sahneye çıkan "Benimle söyle" müzik yarışmasında Türkiye 1.si olan Asrın Aydoğdu ile Alp Üstünbıçak mini bir konser verdi.


Öğrencilere madalya, kitap, bisiklet gibi çeşitli ödüller verilirken, ödül töreni sonrası bir konuşma yapan Başkan Atay, "Pandemi sürecinde öğrencilerin eğitimden geri kalmaları adına bizlerde yaptığımız çalışmalar kapsamında öğrencilerimize şifreler dağıttık. Bu süreçte de onları sanatla iç içe olmaları için yarışma düzenledik. Derece alamayan çocuklarımıza da yarışmaya katılma cesareti gösterdiklerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.


"Şifrelerimiz hazır"


Belediye destekli online eğitimin yeni eğitim sezonunda da devam edeceğinin altını çizen Başkan Atay; "Sezonun başında Efeler'de yaşayan ana sınıfı dahil ilkokul, ortaokul, lise olmak üzere tüm sınıfların alacakları dersleriyle ilgili şifreleri yeniden dağıtacağız. Çalışmayı yürüten arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın kültür sanatlarını icra edebileceği çok amaçlı tesisler de yapacağız. Ayrıca müzikle ilgilenen çocuklarımız için rahatça çalışma yapabilmesi için güzel bir stüdyo da yapıyoruz" dedi. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Koronavirüs, Efeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Resim yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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