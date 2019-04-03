Resimler Otizmli Çocukların Umudu Oldu

Resimler otizmli çocukların umudu olduSelin GÜRSEL ' Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA) ' OTİZMLİ çocuklar, mart ayı boyunca ünlü ressamların eğitim verdiği resim atölyelerine katıldı.

Resimler otizmli çocukların umudu oldu



Selin GÜRSEL ' Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, (DHA) ' OTİZMLİ çocuklar, mart ayı boyunca ünlü ressamların eğitim verdiği resim atölyelerine katıldı. Ortaya çıkan resimler, sanatçıların bağışladığı eserler ile birlikte 'Masumiyetin Umudu' adlı sergide görücüye çıktı.



Trump Art Gallery, mart ayı boyunca otizmli ve olağan gelişim gösteren çocuklara yönelik resim atölyeleri düzenledi. Ünlü ressamların ders verdiği atölyelerde ortaya çıkan eserler 'Masumiyetin Umudu' adlı sergide sanatseverler ile buluştu. Ünlü ressamların da eserleriyle katkıda bulunduğu serginin geliri Aile Danışma ve Eğitim Merkezi'ne kaynak sağlamak amacıyla Otizm Güçlü Aile Derneği'ne (OGAD) bağışlanacak.



Serginin açılışına katılan ve sergiyi izlerken çok farklı duygular yaşadığını dile getiren Oyuncu Furkan Palalı, 'Otizm aslında çok farkında olmadığımız, düşünmediğimiz bir konu. O çocukların aileleri için çok zor bir süreç. Biz de onların yükünü biraz olsun hafifletmek, farkındalık yaratmak ve insanları bilgilendirmek için bugün buradayız. Çocukların da çok güzel, renkli şeyler yaptığını gördüm. Ben de tabi ki katkıda bulunmak istiyorum' dedi.



TÜM GELİR OGAD'A BAĞIŞLANACAK



Bu sergiyi hazırlarken daha farklı hissettiğini ifade eden Küratör Kenan Bahadır Derre, 'Bu sergide çocuklar mart ayı boyunca ünlü ressamlar ile farklı atölyeler gerçekleştirdi. Ayrıca OGAD'a katkı sağlamak amacıyla ünlü ressamlar uzun bir süredir resim bağışlıyordu. Biz de hepsini bir araya getirdik. Nisan ayı boyunca bu resimler satışa çıkacak ve tüm geliri OGAD'a bağışlanacak' diye konuştu.



TOPLANAN GELİR İLE SANAT TERAPİ MERKEZİ AÇILACAK



'Çocuklarımızla ilgili yapmak istediğimiz çok şey var, fakat bu zor bir iş, meşakkatli bir yol' diyen OGAD Otizm Güçlü Aile Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve otizmli çocuk annesi Tülay Gülaçtı, 'Herkesin altından kalkabileceği bir süreç değil. Çok zor zamanlar yaşıyoruz. Eminim benim gibi düşünen birçok anne baba var. Çünkü bu sadece annelerin yükü de değil. Yetenekli çocuklarımızın sesini daha fazla duyurabilmek için 'sanat terapi merkezi' açmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki sanat bizim çocuklarımız gibi farklı çocuklara çok iyi geliyor. Çocukların sosyal hayata daha fazla kaynaşmasına hizmet ediyor? ifadelerini kullandı.



Otizmli çocukların eğitim konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadığını kaydeden Gülaçtı, 'Her okula gidemiyorlar. Bu çocukların okula daha fazla gidebilmesi, evden daha fazla çıkabilmesi ve sosyalleşebilmesi için bazı alanlara ihtiyaç var. Sergi sonunda elde edeceğimiz gelir, bu sanat merkezi hayalimize katkı sağlayacak' dedi.



13 yaşında otizmli bir çocuğu olan ilkokul öğretmeni Mine Can ise, çocuğunun resminin ünlü ressamların eserleri ile birlikte sergide bulunmasının onur verici olduğunu söyledi.



SERGİ 30 NİSAN'A KADAR AÇIK



Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre'nin üstlendiği 'Masumiyetin Umudu' sergisinde 46 otizmli çocuğun yarattığı 42 eser ve 32 sanatçının bağışladığı 32 eser yer alıyor. Sergi 30 Nisan'a kadar açık olacak.

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