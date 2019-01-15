resimler, öykülerle harmanlanınca…
1 saat önce
Mimarlık, mühendislik, tasarım, kültür ve sanat konu başlıklarında kitaplar yayımlayan YEM Yayın'ın "İşte Hayat Böyle Bir Şey" adlı yeni kitabı raflardaki yerini aldı.
Mimarlık, mühendislik, tasarım, kültür ve sanat konu başlıklarında kitaplar yayımlayan YEM Yayın'ın "İşte Hayat Böyle Bir Şey" adlı yeni kitabı raflardaki yerini aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:54
6 Aylık Geçici İşçi Alınacağı Haberini Alanlar, Geceden Sıraya Girerek Uzun Kuyruklar Oluşturdu
Tadını Beğenip Üretmeye Başladığı Mantardan 2 Yılda 100 Bin TL Kazandı
Komagene Çiğ Köftelerinin Sahibi Murat Sivrikaya FETÖ'den Adliyeye Sevk Edildi
Ünlü Çiğ Köfte Zinciri Komagene'nin Sahibi FETÖ'den Tutuklandı