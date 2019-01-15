Son Dakika Haberleri: resimler, öykülerle harmanlanınca…

resimler, öykülerle harmanlanınca…

1 saat önce

Mimarlık, mühendislik, tasarım, kültür ve sanat konu başlıklarında kitaplar yayımlayan YEM Yayın'ın "İşte Hayat Böyle Bir Şey" adlı yeni kitabı raflardaki yerini aldı.

resimler, öykülerle harmanlanınca…, System.String[]
Mimarlık, mühendislik, tasarım, kültür ve sanat konu başlıklarında kitaplar yayımlayan YEM Yayın'ın "İşte Hayat Böyle Bir Şey" adlı yeni kitabı raflardaki yerini aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:54 

Ekonomi
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