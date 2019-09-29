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Resimlerinde boya yerine "kahve" kullanıyor

59 dakika önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kiraladığı tarihi konağı atölye olarak kullanan Sakin Sakarya, resimlerinde kahveyi sanata dönüştürüyor.

Resimlerinde boya yerine

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kiraladığı tarihi konağı atölye olarak kullanan Sakin Sakarya, resimlerinde kahveyi sanata dönüştürüyor.

Küçük yaşlardan itibaren resme ilgi duyan Sakarya'nın bu merakı zamanla arttı. Çeşitli sektörlerde çalışan Sakarya, 20 yıl önce resim sanatına yönelmeye karar verdi.

Tarihi konakta oluşturduğu atölyesinde ilgi alanına yoğunlaşan 52 yaşındaki Sakarya, resimlerinde boya yerine kahve kullanıyor.

Kahveyle Atatürk portresi ile ilçenin tarihi konaklarının da aralarında yer aldığı yaklaşık 40 resim çizen Sakarya, sergi açmayı hedefliyor.

"Kahveyle resim yapan çok yok"

Sakin Sakarya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri resme meraklı olduğunu, bu ilgisinin zamanla artığını söyledi.

Çeşitli sektörlerde çalıştığını ancak resim yapmayı bırakmadığını anlatan Sakarya, "20 yıldır sadece resim yapmaya odaklandım. Resim eğitimi almadım, çocukluğumdan gelen bir durum. Hayatım resimle geçti. Kendimi resimle ifade edebildiğim için çok resim inceledim. Resim yapan herkes bana bir şey kattı ama kimseyi taklit etmedim." diye konuştu.

Sakarya, farklı bir teknik kullanarak resim yapmak istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Elime boya geçtiği zaman her tarafı karalamak gibi bir istek oluşuyor bende. Kahveyi daha önce sulu boyaya takviye olarak kullanırdım. Sonra kahveyi denemek istedim ve tamamen kahveden portre yaptım. Hoşuma gitti. Görenler de tebrik ediyor ve destekliyor. Kahveyle resim yapan çok yok."

Resimlerini geniş kitlelere ulaştırmak istediğini belirten Sakarya, "Hedefim; sergi açmak, daha çok insana ulaşabilmek, dünyanın her köşesini gezip sanatçılarla iletişim kurup tarzımın üzerine ilaveler yapabilmek. Şu anda kendi küçük dünyamda yaşıyorum. Kendi kabımı aşmaya çalışıyorum. Hayal dünyamız bir yere kadar, görmeden yaşamadan zenginleşmiyor." ifadelerini kullandı.

Safranbolu, Karabük, Sakarya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:16 Kaynak: AA
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