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Resimlerini Çizerek "Gönüllerine" Dokunuyor

1 saat önce

Resimlerini çizerek "Gönüllerine" dokunuyorELAZIĞ - Elazığ'da bir rehabilitasyon merkezinde görevli resim öğretmeni hastaların gönlüne fotoğrafladığı doğal hallerinin resimlerini yaparak dokunuyor.

Resimlerini çizerek "Gönüllerine" dokunuyor

ELAZIĞ - Elazığ'da bir rehabilitasyon merkezinde görevli resim öğretmeni hastaların gönlüne fotoğrafladığı doğal hallerinin resimlerini yaparak dokunuyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal İl Müdürlüğüne bağlı Hazar Baba Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde resim kursu, ruhsal hastaların rehabilitasyonuna katkı sağlıyor. Kursta görevli resim öğretmeni Sevgi Güler, resim yapmayı öğrettiği hastaların gönüllerine giriyor. Güler, merkezdekilerin doğal hallerini fotoğraflayıp, yağlı boya ile resimlerini yapıyor. Yapılan resimlerini gören hastalar ise mutlu oluyor.
Hastaların ilaçlardan çok sevgi ve iletişime ihtiyaçları olduğunu belirten Güler, resimlerini görünce hem mutlu olduklarını hemde değer verildiklerini hissettiklerini aktardı.
Merkezdeki hastaların resim yaparken çok mutlu olduğunu belirten Sevgi Güler, "Resim bir nevi kafa rahatlatma işi olduğu için onlarda resim yaparken hayal dünyalarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Birlikte bir fikir sunup tartışıyoruz. Daha sonra serbest çalışmalar kapsamında olmak istediği yerleri çiziyorlar. Daha çok ailelerini istedikleri için aile resimleri yapıyorlar. Aile fertlerini çiziyorlar" dedi.
"Kendilerini görünce çok mutlu oldular"
Uzun süre hastalarını izlediğin ve zaman geçirdiğini dile getiren Güler, "Gazinomuzun duvarlarına resimler yaptım. O zaman onların doğal hallerini çok gözlemledim. Figür olarak duruşları çok hoşuma gitti. Fotoğraflayıp onların resimlerini çizmek istedim. Biraz karikatürize ederek resimler çizdim. O anki ruh halleri ve durumlarını çizmeye çalıştım. Onlar kendileri görünce çok mutlu oldular ve sevindiler. Değer verildiklerini hissetiler. Onların ilaçlardan çok sevgiye ve iletişime ihtiyaçları var. Bizlerde onlar için buradayız. Onlarla iç içeyiz ve sohbet ediyoruz" diye konuştu.
3 yıldır merkezde tedavi aldığını ifade eden hastalardan Muzaffer Aydın, "Resim ve diğer kurslara katılıyorum. Burada çalışırken kendimi rahat hissediyorum. Özgür hissediyorum. Bunları yaparken doğa ile iç içe oluyorum. Hocalarımız gösteriyor biz yapıyoruz. Hocamız bizim resimlerimizi çiziyor. Onlar görünce mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:22 Kaynak: İHA

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