Resimleriyle Doğu Türkistan'a Dikkat Çekmek İstiyor

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde oturan Halit Salik, çizdiği resimlerle Çin
'in Uygur
Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine dikkati çekmeye çalışıyor.
Hobi olarak başladığı resim yeteneğini geliştiren Salik, Doğu Türkistan
'da yaşananları resme aktararak farkındalık yaratmak istiyor.
Salik, resim çizme yeteneğini 50 yaşında fark ettiğini ve 3 yıldır resim yaptığını söyledi.
Farklı konularda çizim yaparken Uygur Türklerine yönelik ihlallere duyarsız kalamadığını anlatan Salik, şöyle konuştu:
"Doğu Türkistan'da yapılan zulmü ifade etmeye çalıştım. Dolayısıyla da böyle eserler ortaya çıktı. Bunu yapmamdaki ana gayem o insanları yalnız bırakmamak, o insanlara manen de olsa bir destekte bulunmak ve bununla alakalı kamuoyu oluşturmak."
Salik, yaptığı resimlerle kendi gönül dünyasında oluşturduğu perdeden dünyaya bakışını ifade ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Burada zulmü gördük, Uygur Türklerine, Kaçkar Türklerine, Doğu Türkistan'a yapılan zulme duyarlı kalınmadığını gördük. Çin zulmünü burada simgeleyen Çin'in bayrağını ve kustuğu kanı gösterdim. Doğu Türkistan Türkmenlerini temsil eden o milletin bayrağına ve burada o halkın gördüğü zulmü kastettim. Bunu coğrafi olarak bizden beklentisi olan o milletleri temsilen akan kanın Türk milletinden beklentisini ima ettiğimi çalışarak bunu toplumda çok daha hassas ve duyarlı hale getirmek adına çizdim."