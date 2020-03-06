Resimlerle emekçi kadınları anlattılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Resimlerle emekçi kadınları anlattılar - Son Dakika

Resimlerle emekçi kadınları anlattılar

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Resim ve Heykel Kursu tarafından hazırlanan "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Karma Resim Sergisi" Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'nde açıldı.

Resimlerle emekçi kadınları anlattılar, System.String[]

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Resim ve Heykel Kursu tarafından hazırlanan "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Karma Resim Sergisi" Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'nde açıldı.


Edremit Belediyesi Resim ve Heykel Kursu öğrencileri tarafından hazırlanan ve emekçi kadınları konu alan resim sergisinin açılışını; Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Edremit Belediye Meclis Üyesi Nerman Çelik ve Kurs Öğretmeni Cemil Aktaş gerçekleştirdi.


Açılış konuşması yapan Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer ve Edremit Belediye Başkan Vekili Nerman Çelik, tüm kadınların dünya kadınlar gününü kutlamadan önce 8 Mart'ın tarihi öneminden bahsederek bu günün bir kutlama günü değil, yas günü olduğunu ifade ettiler. Nerman Çelik "Mücadelemiz her geçen gün çığ gibi büyüyor. Bundan sonra da ne bir önde ne bir arkada; yan yana omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz" dedi. Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer de, "Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan Mardin'de olduğu için sergiye katılamadı. Hepinize öncelikle başkanımızın selamlarını iletiyorum. Emek kutsal değer. Hele hele ki kadının emeği daha kutsal bir değer. 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nde sizler burada ezilen kadınlar adına verdiğiniz emeği kutsal görerek bu sergiyi açacağız" şeklinde konuştu.


Tunçer ve Çelik Kurs Öğretmeni Cemil Aktaş'ı ve tüm kursiyerleri emekleri için tebrik etti. Sergi açılışı, kursiyerlerin eserlerinin yanında yer alarak yaptıkları eserleri sanatseverlere anlatmasının ardından son buldu.


Emekçi kadınları konu alan "8 Mart Emekçi Kadınlar Günü Karma Resim Sergisi", 6-15 Mart tarihleri arasında Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'nde sanatseverlerin ilgisine sunulacak. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:24 Kaynak: İHA
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