Resimli pizzalar ilgi çekiyor - Son Dakika

Resimli pizzalar ilgi çekiyor

28.03.2021 12:56
Resimli pizzalar ilgi çekiyor, System.String[]

KAYSERİ'de pizza ustası Orhan Kahraman'ın (30) yaptığı resimli pizzalar görenlerin dikkatini çekiyor.

KAYSERİ'de pizza ustası Orhan Kahraman'ın (30) yaptığı resimli pizzalar görenlerin dikkatini çekiyor.

Kayseri'de Orhan Kahraman,Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi'de bulunan dükkanda 10 yıldır pizza ustası olarak çalışıyor. Kahraman, 5 yıl önce ise pizzaların üzerine resim işlemeye başladı. Mozzarella peyniri kullandığı pizza hamurunun üzerine toz biber ile çeşitli portreler çizen Kahraman, hazırladığı pizzaları ile dikkat çekiyor. Pizza ustası Kahraman, bugüne kadar Mustafa Kemal Atatürk, Mimar Sinan, Barcelona'da forma giyen Lionel Messi gibi birçok ünlü kişinin portresini pizza hamuruna işlediğini söyledi.Kahraman, "Resimli pizzada ise mozzarella peyniri kullanıyoruz. Daha üzerine fotoğrafı işliyoruz.  Kişiye özel resimli yaş pasta varken şimdi de kişiye özel resimli pizza var. Özellikle doğum günü için resimli pizza çok tercih ediliyor. Resimli pizzaları yapmak için müşterilerin bir gün önceden bir resimle bizlere gelmesi yeter. Resimli pizzanın yapımı ortalama 45 dakika ile 1 saat arasında sürüyor. Şu ana kadar 80'den fazla ünlü isim için resimli pizza çalışması yaptım. Umarım daha özel ve zor çalışmalarla rekor kırmak istiyorum" dedi.


- Kayseri
Resimli pizzalar ilgi çekiyor
Resimli pizzalar ilgi çekiyor
Resimli pizzalar ilgi çekiyor
Resimli pizzalar ilgi çekiyor
Resimli pizzalar ilgi çekiyor

Orhan Kahraman, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Resimli pizzalar ilgi çekiyor - Son Dakika


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