Resistance Filmi - Son Dakika

Resistance, II. Dünya Savaşı sırasında on bin yetimin hayatını kurtarmak için Fransız Direnişi ile birlikte çalışan bir grup Yahudi izcinin hikayesini konu ediyor. Filmde Jesse Eisenberg, on bin Yahudi yetimin hayatını kurtarmaya yardımcı olan Marcel Mangel karakterini canlandırıyor.
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: Resistance
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD, Almanya, Fransa, İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce, Almanca, İbranice, Latince, İtalyanca
Filmin Süresi: 120 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 06.08.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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