Reşit olmayan seks işçileri: Fransa'da aile içi şiddet kurbanı kızlar kadın tacirlerinin hedefinde

Fransa'da resmi rakamlara göre 6 ila 10 bin reşit olmayan hayat kadını bulunuyor ve onların büyük bir kısmı 13-16 yaş aralığında. Kadına Yönelik Şiddet Gözlemevi'nin yayımladığı son rapora göre, göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı banliyöler kız çocuklarının seks işçisi olarak çalıştırıldığı bölgelerin başında geliyor.



Başkent Paris yakınlarındaki Seine-Saint-Denis banliyösünü raporlaştıran uzmanlar, henüz reşit olmayan genç kızları hayat kadını olmaya iten nedenleri inceledi. Rapora göre her üç kızdan biri 13 ila 15 yaşında. Genelde ebeveynleri ayrı olan bu çocukların büyük bir kısmının daha küçük yaşlarda fiziksel, psikolojik ya da cinsel şiddete maruz kaldığı tespit edildi. İncelemeye konu olan kızların ayrıca okul hayatında başarısız oldukları ve her üç kişiden birinin hayat kadınlığından önce sık sık evinden kaçtığı kaydedildi.