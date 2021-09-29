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Burhaniye'deki Reşitköy Barajı inşaatında çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Burhaniye'deki Reşitköy Barajı inşaatında çalışmalar sürüyor

29.09.2021 10:13
Burhaniye'deki Reşitköy Barajı inşaatında çalışmalar sürüyor, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığına balğı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Reşitköy Barajı'nın yapımına devam ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına balğı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Reşitköy Barajı'nın yapımına devam ediliyor.

DSİ Genel Müdürlüğü, yaptığı yatırımlarla Balıkesir'in verimli topraklarını su ile buluşturuyor.

İnşaatı devam eden Reşitköy Barajı hakkında yazılı bir açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, barajın tamamlanmasıyla depolanacak su ile 63 bin 416 dekar tarım arazisinin sulanacağını bildirdi.

Baraj gövde ve dolusavak kazıları ve derivasyon tüneli imalatlarının tamamlandığını duyuran Yıldız, "Gövde altı enjeksiyon imalatları devam etmektedir. Temelden yüksekliği 45 metre ve su depolama kapasitesi 92,3 milyon metreküp olan Balıkesir Reşitköy Barajı'nın tamamlanmasıyla 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 74 milyon 396 bin 84 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir." ifadesini kullandı.

Burhaniye'deki Reşitköy Barajı inşaatında çalışmalar sürüyor
Burhaniye'deki Reşitköy Barajı inşaatında çalışmalar sürüyor
Burhaniye'deki Reşitköy Barajı inşaatında çalışmalar sürüyor
Burhaniye'deki Reşitköy Barajı inşaatında çalışmalar sürüyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, Balıkesir, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burhaniye'deki Reşitköy Barajı inşaatında çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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