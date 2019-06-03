Resmen bıraktı

PARTİ genel merkezinin önünde kendisini bekleyen basın mensuplarının karşısına geçen Nahles, çok kısa bir açıklama yaptı.

PARTİ genel merkezinin önünde kendisini bekleyen basın mensuplarının karşısına geçen Nahles, çok kısa bir açıklama yaptı. Basın mensuplarına yoğun mesai yaptıkları için teşekkür eden Nahles, "SPD yönetim kuruluyla şimdi vedalaştım. İstifa ettim" dedi. Soru almadan aracına binip uzaklaşan Nahles, 156 yıllık SPD'nin genel başkanlık koltuğunda 13 ay oturdu.

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