Resmen Fenerbahçe'de
22 dakika önce
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattığı resmen açıkladı.
Fenerbahçe
, Beşiktaş
'ın başarılı futbolcusu Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattığı resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, Tolgay ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ta kadro dışı kalan başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan resmen Fenerbahçe'de. Sarı-lacivertliler, resmi intetnet sitesinden yaptığı açıklama ile Tolgay'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, bonservisiyle transferi konusunda anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki futbolcu ile 3.5 sezon ve sonrasında da 1 sezon opsiyonlu olmak üzere sözleşme imzaladı. Tolgay Arslan kariyerinde Hamburg, Alemannia Aachen
ve Beşiktaş formaları giydi. 16 Ağustos 1990 Almanya
doğumlu olan Tolgay orta sahada görev yapıyor. Başarılı futbolcu Beşiktaş ile 131 resmi karşılaşmada görev aldı ve 3 kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılar ile bu sezon 8 lig, 8 de UEFA Avrupa
Ligi'nde oynayan 28 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe, ayrıca Tolgay Arslan'ın transferini sosyal medya hesabından ilginç bir video ile duyurdu. Videoda takıma katılan Tolgay'ın mesaj gruba eklenmesi konu alındı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:56 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Tolgay Arslan Transferini Resmen Açıkladı
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