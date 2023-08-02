Resmen kavrulacağız! Eyyam-ı bahur sıcakları bugün başlıyor, bu saat aralığında dışarı çıkmayın - Son Dakika
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Resmen kavrulacağız! Eyyam-ı bahur sıcakları bugün başlıyor, bu saat aralığında dışarı çıkmayın

02.08.2023 07:41

Günlerdir beklenen Eyyam-ı bahur sıcakları, bugün etkisini göstermeye başlıyor. İstanbul'da çarşamba sıcaklık 35, perşembe günü ise 39 dereceye kadar çıkacak. Sıcaklıkların 4 gün boyunca etkili olacağı öngörülürken uzmanlar saat 10.00-16.00 arasında güneşe çıkılmamasını tavsiye ediyor. Öte yandan yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "eyyam-ı bahur"un orman yangını riskini arttıracağı da öngörülüyor.

Eyyam-ı bahur sıcakları bugün ülke genelinde etkili olacak şekilde başlıyor. Birçok şehirde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkacak. Vatandaşlardan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş çarpmasına karşı tedbirli olmaları istendi. Prof. Dr. Şermin Tağıl, Türkiye'de yarından itibaren etkili olacak yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "eyyam-ı bahur"un orman yangını riskini arttıracağını vurguladı.

8 DERECE BİRDEN ARTACAK

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye geldiğini belirterek, bugünden itibaren sıcaklıkların kademeli olarak yükseleceğini aktardı. Yurdun batı kesiminde görülmesi beklenen sıcaklıkların İstanbul'da da etkili olacağını dile getiren Tek, "İstanbul'da Eyyam-ı bahur sıcakları çarşamba günü başlayacak, perşembe günü 'pik' noktaya ulaşacak. İstanbul'da çarşamba sıcaklık 35, perşembe günü 39 dereceye kadar çıkacak. Bugünle perşembe arasında yaklaşık 8 derecelik bir sıcaklık artışı olmasını bekliyoruz. Hafta sonuna doğru sıcaklık kademeli olarak azalmaya başlıyor. Hafta sonu sıcaklık 35 derece civarında olacak. Toplamda 4 gün İstanbul'da sıcak hava dalgasının etkili olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Geçen ayın sonuna doğru yaşanılan sıcak hava dalgasının bu sefer olmayacağına vurgu yapan Tek, bu sıcak hava dalgasının 4-5 derece daha düşük olacağını ifade etti. Tek, yaşanılan sıcaklık sonrası İstanbul'da yağmur beklenmediğini anlatarak, "Çünkü sıcaklıklar geçen sefer olduğu gibi hemen azalmıyor. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı'nda İstanbul'da en yüksek sıcaklığı 41,3 derece olarak kayıt altına almıştık. Hemen ertesi gün sıcaklık 12 derece birden düşmüştü. Bu durum yağışa neden olmuştu. Ancak bu sefer böyle bir durum yok." ifadelerini kullandı.

"10.00-16.00 ARASI GÜNEŞE ÇIKMAYIN"

Vatandaşların bu dönemde sıcaklara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Tek, şunları kaydetti: "Vatandaşların saat 10.00 ila 16.00 arasında güneş ışınlarına maruz kalmaması gerekiyor. Dışarıya çıkanların ise açık renkli elbiseleri tercih etmeleri önemli. Ayrıca bu sıcak günlerde su tüketimi çok olmalı, proteinli gıdalardan kaçınılmalı. Sıcaklığın pik yapacağı saatlerde bedeni zorlayan işlerden kaçınmakta önemli."

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Ankara Valiliği de vatandaşlara sıcak hava uyarısı yaptı: "Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların, 1- 6 Ağustos 2023 tarihleri süresince günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

ORMAN YANGINI RİSKİ ARTIYOR

Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, Türkiye'de yarından itibaren etkili olacak yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "eyyam-ı bahur"un orman yangını riskini arttıracağını vurguladı.

YORUMLAR (4)
  • Murat Batuhan ÇELİK: Sıcağın bile arabı geliyo şöyle bi danimarka isviçre hollanda bahuru yok mu ya :)))) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Bahadır Kaan Akbudak: Eyyamu bahur ne kardeşim? Hangi dil? Türkçesi yok mu? Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
  • Murat Sarıal: araplaştık ondan Türkçe kullanmıyorlar. 1 0 Yayından Kaldır
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