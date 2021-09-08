Resmen sonsuza kadar birbirimizin olduk! Lily Collins ve Charlie McDowell evlendi

MUTLULUĞUNU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Gözleri mutluluktan parlayan genç oyuncu, evlendiği gün hissettiklerini de bir dizi fotoğraf eşliğinde sosyal medyadan böyle ifade etti.

DÜĞÜN POZLARI

Rol aldığı Emily In Paris dizisiyle gündemde olan Lily Collins, bir süredir birlikte olduğu yönetmen Charlie McDowell ile Colorado'da evlendi. 32 yaşındaki oyuncu, düğün pozlarını da Instagram sayfasında paylaşarak mutlu haberi takipçilerine duyurdu.

SONSUZA KADAR BİRBİRİMİZİN OLDUK

Collins paylaşımında, McDowell ile 4 Eylül'de evlendiklerini belirterek "Resmen sonsuza kadar birbirimizin olduk. Asla daha mutlu olamazdım" cümleleriyle duygularını ifade etti.

ÜNLÜ AİLELERİN ÇOCUKLARI

Lily Collins'in de Charlie McDowell'ın da gösteri dünyasının ünlülerinin çocukları olduğunu yeri gelmişken hatırlatalım. Collins, ünlü Genesis grubunun davulcusu ve vokalisti Phil Collins ile Jill Tavelman'ın evliliğinden dünyaya geldi. 38 yaşındaki Charlie McDowell ise oyuncu çift Malcolm McDowell ile Mary Steenburgen'in oğlu.

BİR YILDIR BİRLİKTELERDİ

Lily Collins ile Charlie McDowell, yaklaşık bir yıldır birlikteydi. Çift, geçtiğimiz eylül ayında da nişanlandıklarını duyurmuştu. Hem Collins hem de McDowell, sosyal medya hesaplarından ne kadar mutlu olduklarını duyurdu. Collins, peri masalı gibi başlayan bu aşkın onun gerçeği olduğunu vurguladı.

'TANIDIĞIM EN CÖMERT, EN DÜŞÜNCELİ İNSANLA EVLENDİM'

Charlie McDowell da Lily Collins ile çekilen düğün pozlarını sosyal medya sayfasında paylaşarak "Tanıdığım en cömert, düşünceli ve güzel insanla evlendim. Seni seviyorum Lily Collins" yazarak çiçeği burnunda eşi için hissettiklerini sözcüklere döktü.

ANNESİ DE MUTLULUĞUNU İFADE ETTİ

Damat Charlie McDowell'ın annesi Kary Steneburgen de oğluyla gelininin mutluluğunu paylaştı. Steenburgen sosyal medya hesabında oğlu ile çekilen bir fotoğrafına yer verdi. Bir kare de oğlu ile gelininin düğün pozlarından paylaştı. Steenburgen bu paylaşıma "Oğlum Charlie ve gelinim Lily" sözleriyle başladı.

AŞKIN GÜZELLİĞİNİ PAYLAŞTILAR

Ardından da genç çifte, birbirlerine duydukları aşkın güzelliğini paylaştıkları için teşekkür etti. Son birkaç günün kendisine bir rüyadaymış hissi yaşattığını belirten Steenburgen "Ama hepsi gerçek ve dünyanın en şanslı annesi olduğumu hissediyorum" yazarak bitirdi paylaşımını.