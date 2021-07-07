Resmen vahşet! 8 aylık hamile kadına zorla doğum yaptırıp, bebeği çaldılar

Brezilya, 23 yaşındaki Thaysa adlı kadının başına gelen vahşeti konuşuyor. 8 aylık hamile olan 2 çocuk annesi kadın, kaçırılmasının ardından zorla doğum yaptırıldı. Kadının öldüğü belirtilirken, karnındaki bebek de henüz kimliği ve amacı belirlenemeyen şahıslar tarafından çalındı.

AMAÇLARI KAYIP BEBEĞİ BULMAK

Ekipler, Thaysa'nın cansız bedenini buldu. Bebeğin ise kayıp olduğu açıklandı. İlk bulgular talihsiz kadının öldürülmeden önce doğum yaptığına işaret ediyor. Polis şimdi kayıp bebeği bulmak için zamana karşı mücadele veriyor.

ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE DOĞUM YAPTI

Otopsi raporu korkunç bir detayı da ortaya çıkardı. Ülke basının adli tıp kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, ilk bulgulara göre talihsiz kadının doğum sırasında büyük sıkıntı yaşadığı ve ölümünün bu nedenle olabileceği belirtildi.

2 ÇOCUĞU, BABAANNELERİNE VERİLDİ

Öldürülen kadının annesi Jacqueline Campos, ülke basınına yaptığı açıklamada 'Torunumun hayatta olabileceğine ve Thaysa'nın zorla doğum yaptığına inanıyorum' dedi.

23 yaşındaki kadın en son 3 Eylül günü görülmüştü. Campos'un beş yaşında bir oğlu ve yedi yaşında bir kızı vardı. Yetkililer her iki çocuğun da babaanneleriyle birlikte yaşadığını açıkladı.