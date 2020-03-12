Resmi açıklama geldi! Türkiye'de o tarihe kadar tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Resmi açıklama geldi! Türkiye'de o tarihe kadar tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak - Son Dakika Spor

Resmi açıklama geldi! Türkiye'de o tarihe kadar tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.

Resmi açıklama geldi! Türkiye'de o tarihe kadar tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin koronavirüs ile ilgili gelinen son nokta ve alınacak tedbirlere ilişkin Beştepe'de yaptığı toplantı sona erdi. Toplantının ardından kararları açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.


4 BÜYÜK MAÇ SEYİRCİSİZ


Futbolda Süper Lig'in 32'nci haftasında kadar, TFF 1'inci Lig'de ise 34'üncü haftaya kadar maçlar seyiricisiz olarak oynanacak.


Öte yandan Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor - Başakşehir, Galatasaray - Beşiktaş, Medipol Başakşehir - Galatasaray ve Galatasaray - Trabzonspor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağı da bu açıklamayla birlikte kesinleşmiş oldu.


FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI DA SEYİRCİSİZ OYNANACAK


Erkek basketbolda ise ING Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasında 13 Nisan'da oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes karşılaşması da bu kararla birlikte seyircisiz oynanacak.

İbrahim Kalın, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:55 
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