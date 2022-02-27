Resmi belgede sahtecilik operasyonunda yakalanan 4 zanlı adli kontrolle salıverildi - Son Dakika

Adana'da resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte senet düzenleyerek 8 kişiyi 2 milyon 350 bin lira dolandırdıkları öne sürülen kişilere yönelik 22 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerden Mehmet ve yakını Mesut A'dan 14'er, Eser G'den 4, Ömer A'dan da 3 kişinin şikayetçi olduğu öğrenildi.

Zanlılardan Mehmet A'nın minibüs ortaklığı bulunan M.E.U. adına 1 milyon 650 bin liralık sahte senet hazırlayıp şüphelilerden Eser G'ye verdiği, bu kişinin de sahte senetle icra takibi başlattığı iddia edildi.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Mehmet ve Mesut A. ile Eser G. kefaletle, Ömer A. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

Polis ekipleri, sahte senet düzenleyerek 8 kişiyi 2 milyon 350 bin lira dolandırdıkları ileri sürülen kişilere yönelik araştırma başlatmıştı. Ekipler, kimliklerini belirledikleri 4 zanlıyı 22 Şubat'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalamıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği, teleskopik cop, 88 bin lira tutarlı 3 senet, 2 çek, alacak notlarının bulunduğu ajanda, başkaları adına kayıtlı 3 tapu ve başkası adına düzenlenmiş kimlik ele geçirilmişti.